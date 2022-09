Lic. Carlos Cattorini, Pte. de la Liga de Comercio e Industria: «Será un discurso escueto pero contundente»

El presidente de la Liga de Comercio e Industria local adelantó este viernes en exclusiva para la 91.5 parte de su mensaje que brindará mañana sábado en el marco de la inauguración oficial de la Expo 2022 que transita por su segundo día de actividad. «Hemos pasado tres años donde han pasado un montón de cosas. Vamos a tratar de hacer una reseña muy escueta pero también contundente. Vamos a transmitir nuestro trabajo gremial-empresario en el que apuntamos los objetivos que pretendemos lograr». Cattorini sostuvo luego que «son muchas las preocupaciones que tenemos. En lo que a la Liga compete estamos con mucha incertidumbre con el tema de la oficina de cobranzas. Actualmente Bapro Pagos no nos está reconociendo los aumentos que hubo en cuanto a costos. Hemos pedido toda la colaboración posible a las instancias administrativas y hasta ahora no hemos tenido solución de manera tal que también vamos a transmitir en el discurso nuestra preocupación por este tema. Por otro lado haremos una reflexión respecto a lo que está pasando a nivel nacional. Quienes hoy nos gobiernan deben hacer un llamado a toda la comunidad para lograr superar las restricciones y los problemas que tenemos. Este gobierno está muy lejos de tener idea de los problemas que realmente padecemos los habitantes de a pie. Realmente seguimos navegando sin rumbo y las medidas y las políticas que teóricamente deberían sacarnos de esta situación la agravan. Cada vez hay más pobreza y marginalidad. Cada vez la calidad educativa es peor. Necesitamos dar vuelta todo eso porque no es imposible si cada uno asumimos el rol que tenemos que que tomar».

