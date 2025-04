Lic. Cattorini sobre los cambios en la economía: “En este contexto internacional, si dejamos la economía abierta, nos van a cachetear de todos lados…”

Ante los últimos cambios en la economía del país, considerando la salida del cepo, invitamos hoy al licenciado Carlos María Cattorini, referente de la Liga del Comercio y la industria de Las Flores, y REMSAL. Previamente, nos dio un pantallazo sobre estas dos instituciones que dirige.

“Estamos en un proceso que hemos logrado revertir los tiempos en que teníamos muchos problemas desde el punto de vista operativo porque teníamos un déficit importante con la oficina de cobranzas porque BAPRO no actualizó durante muchos años las comisiones. Hoy por hoy también hemos buscado otras fuentes de financiamiento y a su vez brindar nuevos servicios…el tema del teléfono corporativo ha sido importante luego de la Cámara de Rauch, somos la segunda ciudad en la región con esta modalidad con más líneas…Hace poco en una reunión de REMSAL hablamos del corporativo telefónico que es algo que compartimos entre varias cámaras y ayudamos a que crezca y es cada vez más la capacidad de negociación para cuando llegue el momento de hablar con las compañías…Hoy tenemos 3 compañías con las que trabajamos, lo nuestro es mucho más económico, pero la mayor cantidad de la flota está en Claro, aunque Movistar también tiene varias líneas…”

Sobre REMSAL y los cambios en la economía, expresó: “Nosotros, durante el 2023 nos dedicamos a plantear una cantidad de propuestas a nivel laboral para que haya más empleo genuino, en 2024 hicimos mucho hincapié en hacerlo llegar, además de los legisladores que tuvimos reuniones, hacer llegar al conjunto de legisladores que fue cuando se trataron las leyes laborales e impositivas, y hemos trabajado muchísimo para poder reunirnos cosa que no es fácil, nos estamos organizando para tener un planteo en lo que resta. Si bien se avanzó falta muchísimo porque no hay duda que a las pymes les falta otro marco de competitividad sino será difícil crear empleo…Con la inflación en dólares más la estructura impositiva y laboral que tenemos estamos en una situación donde en la zona de frontera gran parte del consumo se va a los países limítrofes, eso nos está demostrando que algo hay que hacer para que no se desequilibre tanto la cuestión, la balanza comercial se torna negativa porque se importa más de lo que se exporta y en algún momento eso explota porque no se puede sostener el ritmo comercial… Había que corregir el rumbo. En esta ocasión la situación es distinta porque por un lado desde el sector fiscal hay una situación de equilibrio y a ello se le agrega la exportación de combustibles, tanto gas como petróleo que ya está dando una balanza comercial digamos positiva… En 2021 teníamos un déficit y hoy tenemos un superávit con perspectivas de proyección, esos dólares que están ingresando y hace que un tipo de cambio bajo sea sostenible. Que haya atrasado cambiario, cambia ahora que baja el precio del petróleo… en condiciones normales no hay problemas con los costos internos…Ahora tenés una locomotora nueva que es el sector energético pero la usas para aplastar a sectores más sensibles, es evidente que cualquier situación de ajuste de la economía siempre va a haber quién sufre más o menos o quién se beneficia, pero siempre va a haber pérdidas, por otro lado, los dólares los vamos a tener sin necesidad de endeudarnos, pero el asunto es ¿para qué lo usamos? si para la industria, para reconstruir red de carreteras, funcionar los ferrocarriles o para importar chucherías…”

INVITAMOS A ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA

