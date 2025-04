Comunicado del Taller Protegido ALMA

La Comisión Directiva del Taller Protegido ALMA -debido a inquietudes y dudas que nos han llegado sobre el cobro de los operarios del Taller- informa a la comunidad que los mismos perciben peculios provenientes de distintos organismos a saber: de Nación, Provincia y un plus de peculio otorgado por la institución. El peculio de Provincia y del plus de peculio del Taller se encuentran al día con su pago mientras que el proveniente de Nación se adeuda desde el mes de enero de 2025 a la fecha. También se aclara que el Taller es apolítico y areligioso no participando como institución en marchas, manifestaciones y actos religiosos.

