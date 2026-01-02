Lic. Juan Pablo Labolita, sobre el atracón luego de las fiestas: «Lo ideal es reducir las calorías que consumimos»1 minuto de lectura
Pasadas las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Licenciado en Nutrición Juan Pablo Labolita se refirió este viernes en la 91.5 al famoso «atracón». El profesional expresó que «la idea es consumir menos calorías consumiendo alimentos como legumbres o carnes magras. Lo aconsejable también es consumir mucho líquido, fundamentalmente agua, muchas frutas y verduras que aportan pocas calorías y permiten una buena nutrición». Sobre la actividad física, Labolita indicó que «por supuesto es una parte importante pero siempre debe estar acompañada con una alimentación correcta y como dijimos antes baja en calorías porque si no se cumple el ejercicio es en vano. Lo mejor es buscar asesoramiento y comenzar de manera progresiva».