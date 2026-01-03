2 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Lo peligroso: Paloma hidratándose desde una pérdida de agua corriente

2 minutos de lectura
46 segundos atrás Fm Alpha

En principio hasta demuestra una imagen tierna, pero el hecho pasa a ser peligro dado que, con la ola de calor, son cada vez mas los vecinos ante la desesperación por no tener agua, colocan bombas centrifugas para succionar desde la red y subir al tanque reserva. ¿Qué es lo que sucede?… Esta opción, aparte de dejar a varios vecinos directamente sin agua, el sistema empieza a absorber desde las mismas perdidas, ej:  del charco donde mostramos  la paloma, dicho charco podría tranquilamente estar contaminado con distintos residuos callejeros, es por esto que es importante incorporar un tanque cisterna al ras del piso, que el agua llegue naturalmente y desde ahí, la bomba centrifuga elevará al tanque de reserva de cada domicilio.

Los factores de baja presión donde el reclamo ha llegado al HCD:

Hay un par de factores que hace que tengamos este resultado en época estival. En principio ABSA debe hacer un estudio minucioso de las pérdidas y arreglarlas. 2° redes hechas por la empresa en forma domésticas. Conocemos casos puntuales donde una simple T de media pulgada, asiste a un par de vecinos. 3° La cantidad de piletas domesticas que se llenan con agua de red sin detenerse a pensar, que otros también necesitan del agua. Para esto último, no estaría mal que el agua se cobre por el consumo, ya que Las Flores fue una de las primeras ciudades de la provincia en tener un sistema medido, (Mas allá que nadie mide, «pero cobran el mantenimiento del medidor») Si el vital fluido se abonaría por consumo, todo indica que los que llenan las piletas, se cuidarían mucho más.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Lic. Juan Pablo Labolita, sobre el atracón luego de las fiestas: «Lo ideal es reducir las calorías que consumimos»

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Lalcec Las Flores: «Disfrutar del verano pero con cuidado»

7 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Video: Un turista expuso su bronca por el poco espacio en playas públicas de Mar del Plata

9 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

Lo peligroso: Paloma hidratándose desde una pérdida de agua corriente

46 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Lic. Juan Pablo Labolita, sobre el atracón luego de las fiestas: «Lo ideal es reducir las calorías que consumimos»

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Lalcec Las Flores: «Disfrutar del verano pero con cuidado»

7 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Video: Un turista expuso su bronca por el poco espacio en playas públicas de Mar del Plata

9 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.