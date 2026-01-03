Lo peligroso: Paloma hidratándose desde una pérdida de agua corriente

En principio hasta demuestra una imagen tierna, pero el hecho pasa a ser peligro dado que, con la ola de calor, son cada vez mas los vecinos ante la desesperación por no tener agua, colocan bombas centrifugas para succionar desde la red y subir al tanque reserva. ¿Qué es lo que sucede?… Esta opción, aparte de dejar a varios vecinos directamente sin agua, el sistema empieza a absorber desde las mismas perdidas, ej: del charco donde mostramos la paloma, dicho charco podría tranquilamente estar contaminado con distintos residuos callejeros, es por esto que es importante incorporar un tanque cisterna al ras del piso, que el agua llegue naturalmente y desde ahí, la bomba centrifuga elevará al tanque de reserva de cada domicilio.

Los factores de baja presión donde el reclamo ha llegado al HCD:

Hay un par de factores que hace que tengamos este resultado en época estival. En principio ABSA debe hacer un estudio minucioso de las pérdidas y arreglarlas. 2° redes hechas por la empresa en forma domésticas. Conocemos casos puntuales donde una simple T de media pulgada, asiste a un par de vecinos. 3° La cantidad de piletas domesticas que se llenan con agua de red sin detenerse a pensar, que otros también necesitan del agua. Para esto último, no estaría mal que el agua se cobre por el consumo, ya que Las Flores fue una de las primeras ciudades de la provincia en tener un sistema medido, (Mas allá que nadie mide, «pero cobran el mantenimiento del medidor») Si el vital fluido se abonaría por consumo, todo indica que los que llenan las piletas, se cuidarían mucho más.

