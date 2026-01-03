Venezuela: Maduro y su esposa fueron detenidos y sacados del país.

Feijóo reclama un “futuro sin represión” en Venezuela tras una “férrea dictadura”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que sigue “con atención” la situación en Venezuela tras los ataques estadounidenses de esta madrugada y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunciada por Donald Trump. Pasado el mediodía, en un mensaje en X, Feijóo ha evitado referirse directamente a las acciones ordenadas por el presidente estadounidense y en su lugar ha puesto el foco en la “férrea dictadura” de Venezuela. Una posición que los populares mantienen desde hace años y que defienden en actos y mítines. “Nuestra principal preocupación son los españoles residentes en el país y el conjunto de los venezolanos, la máxima prioridad en todo momento. Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una transición democrática bajo el liderazgo del Presidente electo Edmundo González y María Corina Machado”, arranca el comunicado.

Feijóo, dejando de lado a Trump, ha utilizado sin embargo la coyuntura para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. “Llevamos muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados, también desde la órbita del Gobierno de España. Hoy es un mal día para todos ellos”, señala el jefe de la oposición. “El actual Ejecutivo socialista sacó de Venezuela al ganador de las elecciones”, añade Feijóo. El líder opositor Edmundo González llegó a España en verano de 2024 para recibir asilo político tras cursar por sí mismo una petición y gracias a unas conversaciones en las que tuvo un papel clave el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

“La prudencia es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país. Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece”, concluye comunicado.