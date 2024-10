Lic. Julio Tedesco: «Todos los resultados de los Juegos se pueden ver de manera inmediata por internet»

Durante su cobertura en Mar del Plata, Ernesto Varela se reencontró este martes con un querido ex compañero de la 91.5 quien hoy cumple funciones en el Centro Operativo de los Juegos Bonaerenses 2024, organismo informático que se encarga de asistir a los coordinadores de los 135 municipios. «Aquí recibimos todos los resultados de cada disciplina que luego se vuelcan a la web oficial. Además se realiza la impresión de planillas, wi fi, etc. En definitiva, todo lo que es informática de los Juegos y en tiempo real. Por ejemplo, cuando llegan resultados de determinado deporte, se sube de manera inmediata a la nube», explicó. Tedesco afirmó también que «estamos alineados con un equipo de soporte que también está incluido en el Centro Operativo». Más allá de la tecnología, Julio manifestó cierto aire de nostalgia al revelar que «por supuesto extraño la radio. Recuerdo mucho Las Flores. Fueron lindos momentos donde pude aprender mucho. De hecho, esa experiencia me llevó a estudiar la carrera de Analista de Sistemas».

