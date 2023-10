Los hermanos Patronelli no estarán en el Dakar

En un mano a mano en la fábrica familiar ubicada en el ingreso a la ciudad, conversamos durante casi 20 minutos con Alejandro Patronelli, varias veces campeón del evento tuerca más duro y 3 veces campeón del enduro de verano en los 90 en la costa atlántica.

Entre historias y anécdotas con la 91.5 el ex campeón del Dakar confirmó que “el 2024 será un año para esperar y analizar. Corrí tres enduros del verano a fines de los 90, fueron recuerdo hermosos… El Dakar es todo resistencia y trabajo en equipo, El fierro en sí es el que te lleva, es complicado desde armar el cautri, armar el equipo y que todo fluya, no puede haber peleas ni diferencias. Tiene que estar todo alineado para que se dieran las cosas y en nuestro caso, gracias a Dios se dio…A nosotros nos ayudó que desde muy chicos metimos manos en cada motor y eso hace que te empapes en conocimiento. Cuando nos pasaba eso en las carreras sabíamos arreglaros sin quemar el motor. La experiencia era todo. Nos pasó de correr en Chile más de 600 kms y a Marcos se le salió una rueda. Y lo pudimos solucionar con un rollo de alambre. Fue algo que quedó para la historia. Los jueces tenían dudas porque pensaban que habíamos recibido ayuda externa pero no fue así…le tuve que enseñar que tenía el mismo rollo de alambre en la guatera, y recién ahí me felicitó y me creyó… En 2011 me rompo la mano y no podía empuñar más, adapté una plantilla para poder enroscar la muñeca, pero no podía ir a fondo, tenía que ir a media velocidad. Terminé con tanto dolor que me duró casi dos años, en ese momento calmantes no me podían dar porque si no me dormía. Había que sacarse el dolor de encima, pero aguanté con ibuprofeno…” contaba emocionado de la gran experiencia.

La bajada del Dakar en Asia

“Hace un tiempo dijimos que no al Dakar porque teníamos los mecánicos que ya conocemos en otro equipo, la parte Yamaha Argentina nos da la mitad del apoyo, los sponsors especulando por la realidad económica. Por eso vamos a esperar este año luego de las elecciones…Queremos hacerlo bien. Por ahora cuidaremos el nido, metiéndole ficha a la fábrica para seguir adelante. ¡Nuestros padres dicen que ya está…! Que dimos todo lo que había para dar. Pero en el fondo, a papá le gusta la idea (risas)…El Dakar en Arabia es complicado además…hay grupos armados que pueden sorprender en cualquier momento, que no les importa nada, mucho político, conflictos, etc… Volver a Sudamérica no sé. Argentina ya fue “exprimida” se hicieron en todos los puntos cardinales. Arabia es más de arena como fue en sus comienzos, el Dakar histórico. Acá es más rally allá más navegación. Veremos qué pasa luego del 2024…” remarcaba

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A ALEJANDRO PATRONELLI

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram