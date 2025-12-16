Luego de su operación, el valiente Ciro va recuperando fuerzas

En las últimas horas -a través de la cuenta «Todo por Ciro» en la red Social Facebook- sus familiares publicaron que «ayer nuestro hermoso Cirito comenzó a sentirse un poco mejor después de su larga cirugía. De a poquito va recuperando fuerzas, queriendo comer y jugar. Fueron días de mucha paciencia y cuidado. De a poquito, pasito a pasito volverá a ser el niño que siempre fuiste. ¡Te amamos con todo nuestro corazón!». El pequeño florense fue intervenido quirúrgicamente el pasado 11 de diciembre de un tumor en su cabecita. ¡Fuerza campeón!.

