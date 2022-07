Luis Angilello Pte. del Club de Leones: “La presidencia es importante, pero lo es más tener un grupo que acompañe”

En el periodístico del día de la fecha conversamos con el reelecto por 5ta vez como presidente de la añeja ONg , Luis Angilello. El evento se llevó a cabo el pasado fin de semana con importantes visitas de la selva leonistica.

“Tuvimos eventos casi simultáneos como fueron la reelección de autoridades del Club de Leones y Club Leo y además el tradicional Pozo Sorpresa en el Día de la Virgen. Precisamente, esto último es un evento que organizan las Damas desde hace 40 años y nosotros acompañamos. La verdad que estábamos dudando, pero hubo un acompañamiento muy importante de la parte comercial que no queremos dejar de agradecer porque nos permite seguir avanzando con la ayuda social. Sabíamos que la situación era complicada, por la pandemia no se había hecho anteriormente, se retomó la actividad y salió todo bien y debemos agradecer a la comunidad que concurre a la plaza y nos ayuda, eso permite una captación de fondos que se vuelca a la comunidad. La presidencia es importante, pero lo es más tener un grupo que acompañe. El cargo es circunstancial porque las decisiones se toman en conjunto. Las cosas urgentes intentamos resolverlas enseguida, generalmente a través de los contactos por Whatsapp, habíamos hecho mucho zoom durante la pandemia pero teníamos ganas de encontrarnos, primero fue preservando y que sea con la precauciones y siempre con ganas de reuniones presenciales, fuimos incorporando a los que podían y llegamos a fin de año con el evento del baile de egresado. Para nosotros el evento lleva mucha organización, un mes y medio con los chicos pero lo hicimos y a los pocos días se volvieron a restringir algunas actividades. Luego vinieron esos rebrotes, este año la idea es si hacerlo. Tuvimos un año con mucha ayuda social así que la pudimos realizar porque tenemos un gran apoyo de la comunidad, somos intermediarios para aquello que ya nadie usa, lo reciclamos y lo podemos acercar a otros vecinos, cada pedido la gente responde y tenemos un agradecimiento permanente. En tema salud, Angilello, comentaba:

Pudimos hacer la primera intervención de ojos con el Hospital junto con la Fundación internacional, y nosotros terminando de cerrar haciendo la operación, apostando a aquellos que no tienen recursos, estamos capacitados y ya vemos que se pudo hacer, eso fue muy importante porque es coronar esos años de esfuerzo. Ante el folklore que se dio socialmente por la destrucción de la garita de Venancio Paz y Pellegrini por parte del municipio para reemplazarla, expresó: Si hicimos una defensa de la garita porque era ya de la comunidad y no de Leones, era algo muy histórico, fuimos, tiramos ideas y esto no prosperó y tampoco queríamos llegar a un conflicto y no dimos el acuerdo para sacarlo pero bueno, dispone el ejecutivo que tenía otros proyecto, bueno, seguimos para adelante, consensuamos que al nuevo refugio se le coloquen banners en los paneles, dijimos hagamos un recuerdo a ese refugio. Son banners con la historia del Club que es el más antiguo de Latinoamérica, ahora está escrita la historia. No se habló del futuro de los otros refugios, creemos que no se van a tocar pero no podríamos garantizarlos, ellos dijeron que estaban haciendo proyectos de remodelación de veredas, ese refugio achicaba el paso si uno ve las fotos antiguas, los palos de los domos y de teléfonos fueron invadiendo el paso del refugio, los otros no tienen esos problemas por lo que creemos que no deberían ser tocados…ese refugio de V Paz cumplía una función importante pero bueno, ha sido remodelado. Siempre los proyectos se estudian con las áreas técnicas del municipio, hasta para pintar un mural en la plazoleta Nietos y Abuelos con un homenaje a la amistad que haremos muy pronto, decidimos hacer ese homenaje al trabajador ferroviario en la cara posterior del mural dando la vista hacia la estación con iluminación, esto pasó al HCD, fue aprobado y promulgado, nada hacemos sin consultar.

ENTREVISTA COMPLETA A LUIS ANGILELLO

