Luis García Pte. del Consejo de la Cooperativa habló sobre el robo y la futura TV digital

Cerca de las 5 de la mañana del lunes se produjo un hecho delictivo, “robo de parte de un transformador que alimenta a un sector del parque industrial”, esto sucedió a metros de la calle paralela a ruta 3 sección quintas, por este tema y otros, hablamos en el periodístico con el Presidente del consejo de administración Luis García: “Han cortado el alambre para poder entrar, llama la atención porque no hay antecedentes de casos similares en Las Flores, nos dicen que para el lado de Buenos Aires hay robos de estas características todo el tiempo. La verdad que es algo muy riesgoso, hay que saber lo que están haciendo…desconectan los fusibles y ahí empiezan a trabajar sin grúa ni nada, desarman para sacar el cobre que está adentro, en el mismo lugar lo desarman, llevarán herramientas adecuadas seguramente y sin dudas tienen idea de lo que hacen, dejan sólo el armazón de chapa todo roto, que encima tiene como 100 litros de aceite, la verdad nos sorprende mucho. No queda duda que habrá que estar bien alerta de ahora en más. El precio de ese transformador es como de 8 mil dólares aunque en este momento no hay cotización ni precio…es un valor más que interesante… en pesos argentinos es entre un millón y un millón y medio, tenemos uno de repuesto y se tuvo que colocar luego que la Policía Científica hiciera su trabajo… acentuaba.

Extensión de fibra óptica y televisión

Estamos trabajando en una obra, es la que faltaba para encuadrar todo Las Flores, son como 48 manzanas, en 10 días estará todo con fibra óptica. El servicio hasta ahora estaba limitado, no había mucho volumen de internet, ahora daremos los megas que la gente contrate, hemos decidido también con un gran trabajo del Consejo, vamos a tener una plataforma de televisión, es una novedad, un desafío, esto en 60 días estaría apto, también la posibilidad de tener un servicio de canal local, no es fácil por la parte administrativa y técnica, hoy hay 10 jefes de la Cooperativa que tiene en su teléfono la señal que vamos a tener, lo hacen en muchas ciudades. Tenemos reuniones de trabajo para que nos asesoren convenientemente. Remarcaba.

ENTREVISTA COMPLETA A LUIS GARCIA

