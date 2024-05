Luis Gioia técnico superior en Accidentología Vial: “hay chicos que han rifado su vida lamentablemente”

El técnico superior en accidentologia Luis Gioia estuvo en los estudios de LA RADIO conversando sobre el transito, dando un pantallazo de la realidad en nuestra ciudad, aunque dijo que lo que sucede en nuestra ciudad no es una excepción, si no que sucede al unísono en distintas ciudades de las zona. Sin dudas, Gioia responsabilizó a las autoridades por el consentimiento en la falta en control.

«Luego de recibirme tuve la posibilidad de traer a Las Flores grandes profesionales que daba gusto escuchar. Actualmente hay una decadencia a nivel provincial, con Institutos que pasaron bajo a un manejo político que le ha quitado profesionalidad. Antes había objetivos de hacer talleres en escuelas primaria y secundaria para capacitar profesores para que los chicos se capaciten en seguridad vial. Conducir es un arte y hay gente que aún no lo entiende, hay que entender que un carnet de conducir es un privilegio, no un derecho. En Europa se toma entre 6 y 7 veces el examen, manejar con sol, con lluvia, con niebla, con nieve, de noche. Hoy es un examen intelectual y hay decadencia, se perdió el arte de manejar, podés ser universitario y no saber manejar. Manejar, repito, es un arte, vos podés estudiar dibujo pero si no sos bueno para dibujar. Debería haber simuladores porque bajan los costos. Hoy veo que es un desastre como maneja, nadie pone un guiño, la gente a pie cruza por la mitad, manejando con una sola mano. La gente no respeta la avenida que es prioridad y la gente no respeta, entra y hasta te mira mal. Cuando te corresponde la derecha sabés que tenés que pasar y cuando no tomás las precauciones. Un profesor nuestro decía, uno maneja como es en la vida. Y eso es típico. Ese desprecio a la vida lo he visto muchas veces. Es normal que un chico busque el límite pero eso puede perjudicarlo, hay chicos que se han matado de gusto, han rifado su vida lamentablemente. Me he encontrado en ruta motos sin luces. No sé por qué ese desprecio, habría que hablarlo con un sociólogo. Habría que hacer un estudio de campo, por qué ese desinterés por la vida. Siempre sostengo que todos quieren vivir un mundo feliz, nadie pone límites, yo no pongo límites. Poner límites es protección, es lo más normal en cualquier país del mundo. Lo ideal seria, poner gente de gendarmería de Azul que andan sin vueltas. El gobierno no te baja nada entonces yo no lo perdono nada. Y si el gobierno subsidia todo entonces todos felices. Hoy la calle, en todos lados, es una anarquía. Dentro de todo, esto es un paraíso… La ruptura de normas es normal, Tandil y Azul que son ciudades grandes viene gente de afuera y la policía tiene otra estructura. Vamos a apuntar a que las normas de tránsito sea para beneficio del conductor…Las Flores tiene veredas muy anchas porque la gente antes caminaba. En Brasil la bicisenda está sobre la vereda y separada de la calle. Sería lo ideal, separar la bicicleta de los autos. Calculo que el 40% de los autos en Las Flores no pueden circular. Hay autos que de noche andan sin luces, sin VTV, sin papeles. Hay chicos que se suben a la moto y nomás salen, yo lo he visto. Hay autos y motos en precarias condiciones…» sobre la posibilidad de presentar ante el concejo un plan, dijo: «Mi idea es traer especialistas y hacer un estudio de tránsito, el Prof. Lavecchia nos mandaba a La Plata para medir el flujo vehicular. Es importante para determinar el ancho de la calle, colocar un semáforo, el doble sentido tan discutido por la av. San Martín, ver cuántos vehículos pasan, por ejemplo, en diversas zonas, etc. ¿Se puede o no definir el estacionamiento en la plaza?, también es interesante analizarlo….25 de Mayo y Gral. Paz es una esquina riesgosa, he visto autos pasar de largo. En horarios pico la Gral. Paz tiene mucho movimiento. Las esquinas conflictivas es el ingreso a una avenida como la Gral. Paz, los que vienen por 25 de mayo deberían frenar, algunos lo hacen pero la mayoría no. Hay choques por suerte sin consecuencia…» Finalizando y por el estado de las rutas, dijo: «Es vergonzoso que los municipios tengan injerencia en las rutas que son nacionales, lo vi en Monte, empezaron a poner semaforos, lomos de burros, si observas la autopista nueva pasaría por al lado de un barrio en Monte, se fueron 1 km para separar lo urbano y cuando pase la autopista deben prohibir la urbanización en torno a la misma, por eso, los municipios no deben tener injerencias en la ruta, Rauch y Monte te matan con las fotomultas. La ruta 3, la 30, 74 están dinamitadas. La que va a Las Armas ves que entra un auto en un bache, y ponen un patrullero para advertir, no es mas fácil reparar ? El estado te pide la VTV pero no te devuelve nada, no hay una contraprestación…» reamarcó.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A LUIS GIOIA

