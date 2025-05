Luis Gioia, técnico superior en accidentología vial: “No es por nada, pero los que mueren son los que trabajan”

Ante la ola de siniestros viales producidas en las últimas horas en cercanías a nuestra ciudad con resultados fatales, invitamos al técnico superior en accidentologia vial y perito de policía, ahora ya jubilado Luis Gioia. Sin pelos en la lengua, Gioia se refirió golpeando fuerte al sector político expresando …En este país nadie le da bolilla a las rutas, están dinamitadas desde hace décadas…Ayer miércoles conversaron con Ernesto “chino” Varela en el matutino programa.

“Se mata gente trabajadora que hace cosas por la sociedad, gente útil…es extraño ver a gente de dudosa procedencia que se mate en un siniestro… gente que va al médico, camioneros, colectiveros, indirectamente, vos estas matando a gente útil para la sociedad, apreciamos que los eventos en ruta mueren gente valiosa, tenemos 15 muertos por día sin exagerar y 12 son gente útil digamos, recuerdo una vez de tres médicos que se mataron en la ruta cuando iban a un congreso…Yo digo que estamos rifando la vida de gente así…La sociedad está enferma de anomía donde la gente no le importa nada y la cuestión es sobrevivir…En este país nadie le da bolilla a las rutas, están dinamitadas desde hace décadas. Hay rutas con mal trabajo ya de base como la ruta 50 y como si fuera poco, conlleva un costo infernal…Hay curvas que lloviendo uno va al tanteo, hay rutas que en los laterales ni están demarcadas. El camionero al estar algo elevado puede ver algo más, pero hay rutas como la 30 que es un caos…Perder la vida humana es muy lamentable pero ayer a la mañana cuando fue el accidente del colectivo y el camión, había gente que estaba viajando que debía llegar a CABA para distintos trámites, ir al médico, presentarse en audiencias judiciales…Y en CABA no tienen compasión. Si perdiste el turno, chau, lo perdiste”. Por otro lado, Gioia dio ejemplo como es en España cuando hay baja visibilidad: “El peaje en España cuando hay baja visibilidad se baja la barrera y no podés pasar, no te dejan circular por ningún peaje más, tenés que descansar, el sistema es así, hay neblina te cortan la ruta, si no estás regalando vidas, el que no se mata queda lesionado de por vida. Salís con neblina y estás regalado, al tránsito a nivel gubernamental no se le da bolilla…Buscan el enriquecimiento personal, fíjense en los ferrocarriles, hablas con cualquier persona en país serio y te dicen que el tren mueve prácticamente todo. Había ferroviarios que manejaban máquinas a vapor y en dos horas llegaban de Las Flores a Capital Federal…Hay políticos que aparecen en la tele que no saben nada, hay expertos de la Comisión de Seguridad que no están más porque desmantelaron esa área. Desmantelaron la Policía Caminera. Toda esa decadencia que vemos en la educación, justicia y seguridad es propio de la política. Cuando la política se metió en la policía en la época de Duhalde comenzó la decadencia, la política todo lo que toque lo destruye. Es todo un negocio, un cambio de figuritas -Te doy y me das- Está todo contaminando y es toda una anarquía. Está todo viciado. Hay una contaminación moral y ética en la política, es todo intereses. A todo nivel…” Remarcaba Gioia.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A LUÍS GIOIA

