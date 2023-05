Luis Gioia técnico superior en Accidentología Vial: “Se maneja como se piensa”

Un debate positivo se dio en el Salón Rojo del municipio de nuestra ciudad en el día de ayer por la mañana, donde FM ALPHA fue invitada. Tema: San Martín doble mano, mano única ? bicisenda al centro ? circulación de vehículos, embestidas…etc.

Con la presencia de unas 30 personas, mayormente del gabinete municipal, concejales de distintos bloques e instituciones, se escucharon diferentes voces. Ante una proyección prolija y avanzada, desde la cabecera explicaron los detalles del nuevo plan que, por el articulado de planeamiento urbano, debe de actualizarse cada 5 años.

Al piso de la emisora invitamos al técnico superior en Accidentología Vial Luis Gioia:

“Habría que hacer un estudio de campo completo. Los estudios superiores se hacen en una planilla con alumnos de escuelas, sobre la cantidad de motos, camionetas, autos, en un rango horario específico. Hay que contar 20 ó 30 personas por día, hacerlo en verano o primavera y hacerlo con los colegios, eso va sumando. Vos tenés el flujo vehicular que determina todo. El flujo necesita el estacionamiento necesario, genera resultados. Hagamos primero un estudio y creo que deberíamos consultar a provincia. En el 98 vinieron especialistas a dar las primera jornadas de educación vial, fueron los chicos de las escuelas, luego hicimos a nivel local unas segundas jornadas en la Escuela 1 y se hizo un taller modelo capacitándolos a docentes y alumnos…»Decía al comienzo.

«Los causales son 3, factor vehicular, humano y ambiental, lo vehicular lo determina lo mecánico. El problema de difícil solucionar es el factor humano, veo la conducta social, «se maneja como se piensa». Si observás documentales americanos en la ruta, las mayorías de las detenciones terminan mal porque van o alcoholizados o drogados…En una avenida cuando llegas hay que detenerse, se ha perdido esa conciencia, pedían más control policial sobre la gente, veo a pleno día saliendo de una heladería conocida en la Plaza en contramano, veo gente en moto con dos o tres pibes, legalmente no podés permitirle circular así. Veo motos en pésimo estado, es lo único que tienen…»

«Pueyrredón y Av. del Carmen es conflictivo, los que van por Pueyrredón creen que por ir a la laguna tienen prioridad, tenés que frenar. Me pasó en Brasil, los que van por la derecha tienen prioridad y eso no se discute. Es algo que no tenemos incorporado. Más cuando vas por la avenida. Tenemos que replantear muchas cosas en educación…» Sobre el carnet de conducir, explicó: «En España sale entre mil euros sale sacar el carnet y profesionales dos mil. Tenemos por ahí una fantasía que pensamos que vivimos mejor acá que en Europa. Allá no todos sacan el carnet, allá te toman hasta seis o siete exámenes. Si llueve o nieva te llaman, lo mismo si es de noche. En España es bastante complicado. Manejar es un arte. Te exigen un mínimo de estudios, por eso muchos sacan el carnet acá y van allá…»

ENTREVISTA COMPLETA A LUIS GIOIA

