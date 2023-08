Luis Rizzuti habla de su creación: “Maktub”

Luis es un reconocido medico veterinario, pero que ha abrazado desde hace un par de años las artes plásticas, mas precisamente el dibujo en acuarela. Por su exposición en el día de mañana, hablamos del lugar elegido: “Tenía en acuarela pintado el frente de la biblioteca, la muestra se basa en una revista de Las Flores de la década del ’60 de la Liga del Comercio, he sacado algunas imágenes de esos edificios de época o actuales con esa fisonomía y los he plasmado en acuarela. En esta exposición son 25 imágenes que presentaré…lo intento tomarlo como una profesión porque todos los días me siento un rato, rato de generar una rutina que me ayude a generar, lo hago generalmente de mañana…” dijo en el inicio de la entrevista.

“Va a haber algunas obras de una técnica mixta de pintura asfáltica, oleo y acrílico, tienen cierto relieve, eso se traduce un tipo de efecto 3D, la verdad es para verla…” Sobre el nombre elegido “Maktub” “La palabra es de origen árabe que significa “está escrito”. Cada vez que hago una expo es un proceso. Como me pasó en la primera exposición se me cruzó una palabra. Algo está escrito y se va a manifestar de alguna manera. Tiene que ver con “Sempiterno”, la primera muestra que es algo que “no tiene principio ni final”. Del porqué eligió realizar este tipo de dibujos, dijo: “Me gusta lo urbano, lo viejo digamos para dibujar, de ahí que me trasladé a esa época. De edificaciones internas tengo algunas ideas que aún no vieron a la luz pero me interesan, en la próxima presentación estará…Dibujar en libretas es algo que me pareció algo práctico, han salido algunas con alguna obra adelante para que sea más bonita que tenga otra imagen…” sobre el publico que seduce sus muestras, expresó: “No sé si hay un público en particular para estas obras. Yo pensaba que a los adolescentes no les podía interesar. Cuando expuse en Mujeres Rurales me pasó de chicos jóvenes que les gustó y preguntaban cómo se lograban hacer…” En el final: “Expondré este sábado 19:30hs. en la Biblioteca Popular “25 de Mayo”, en tanto que el sábado 2 de septiembre haremos un taller de cómo se pinta en acuarela, mostrar lo que hago sin enseñar nada a nadie porque no soy profesor. Si les gusta, que lo hagan, me encantaría. Tendrá un costo mínimo que será destinado a la biblioteca popular. Remarcó.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A LUIS RIZZUTI

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram