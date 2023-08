Malena Traut, Pta. del Colegio de Farmacéuticos: «El kiosquero que vende medicamentos es cómplice de una cadena ilegal»

(foto ilustrativa) Luego del comunicado publicado ayer por el Colegio de Farmacéuticos sobre la venta ilegal de medicamentos en lugares no autorizados (kioscos, almacenes, etc.) la 91.5 habló con la titular de la filial local. «Es importante informar a la población que por más que haya medicamentos que sean de venta libre está prohibido que sean comercializados en lugares que no sean una farmacia, único lugar habilitado para hacerlo», afirmó. Más adelante, Traut explicó que «esto ya ha pasado en otras oportunidades y de alguna manera pudo ser controlado a través de una ordenanza municipal que prohíbe eso. Pedimos a los vecinos que nos consulten y en el mayor de los casos que denuncien esta práctica». Finalmente, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos florense habló sobre el stock disponible de medicamentos en farmacias luego de una denuncia a nivel bonaerense sobre conflictos con laboratorios luego de la devaluación del peso la semana anterior.

