Manuela Cieza, nueva directora de Discapacidad: “Vamos a acompañar y respetar cada espacio sin politizar”

La nueva directora de discapacidad Manuela Cieza estuvo esta mañana en “El periodístico” en un día que llama a la concientización y visibilización.

“Estamos adaptándonos a todas las tareas de esta Área, acompañar, escuchar, comprender los distintos aspectos, tuvimos un encuentro para conocer a fondo cómo se trabaja con hijos, familiares. También empezamos a organizar la actividad de hoy, vamos a acompañar y respetar cada espacio sin politizar, estaremos allí para cualquier planteo que surja. Estoy muy agradecida por supuesto a quienes me eligieron para llevar adelante esta tarea. El acompañar, escuchar y estar es fundamental, no soy de invadir…” Sobre el caso de Ioma, dijo: “Me encontré con esa situación al momento de llegar a la Dirección estamos en contacto con personal de IOMA que nunca cubrió el 100% de pañales. Nos cuentan que entregan un bolsón de apenas 10 o 20 pañales. Lo que era descartable nos informan que no lo estaban generando. Por eso hay una intención de garantizar la demanda para los hijos con discapacidad. Se habla que en abril se normalizaría. De nuestra parte, somos como una rueda de auxilio. Tratamos de tener stock mínimo para alguna urgencia que surja. A veces se confunde la cuestión de emergencia con la demanda. Nosotros asesoramos y acompañamos, si la familia puede solventar la situación hasta que se pueda resolver bienvenido sea, no es que no los vamos a ayudar. Nosotros les explicamos el proceso, buscamos la forma para contar con un stock para salir de la situación….” Sobre las Áreas: “ Tenemos lo que es Equinoterapia con atención de lunes a viernes. Conozco el predio porque antes estuve en Centros de Promoción. Estoy en constante con Matías Di Stéfano que coordina esa parte y en estos días estaré acudiendo al lugar. Hay un equipo de trabajo que tiene pasión por lo que hace, cada avance lo disfrutamos el doble, cuando se flaquea estamos aún más acompañando…. Hay una cuadrilla encargada del mantenimiento del espacio, de los animales. A equipo lo conforman profesores de educación física y educación especial, también hay para-canotaje, atletismo, natación. Todo en pos de mejorar la calidad de vida de las personas que concurren a la institución…” Conformación de la mesa de discapacidad: “Hay un grupo que se conformó, con la Mesa de Discapacidad, con varias instituciones locales, Centro de Día, Taller Alma, Aphogard, etc. Estuve con los profesores a cargo de deporte adaptado, CFI organizando lo que es el tema transporte, dentro de todo el circuito está bastante armado… Quiero dar el espacio y la posibilidad que me conozcan en cada área. Por ejemplo, fue muy productivo el día del aniversario de la ciudad con los festejos cerca del escenario, con baño adaptado y un lugar especial para personas con discapacidad. Estamos trabajando todo el tiempo trabajando para que los derechos no se vulneren…” dijo.

ENTREVISTA A MANUELA CIEZA

