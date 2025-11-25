Marcelo Mundet de La Tacuara: “Todo se desarrolló tal cual lo planeado”

Luego de un fin de semana que brilló ante la propuesta de la 44° edición del festival nacional de Peñas y Fortines, esta mañana hablamos con uno de sus referentes de la tradicional institución.

“Fueron 3 días agitadísimos con Peñas y Fortines. Sé que con el desfile se desbordó de gente tanto en gente montada a caballo –alrededor de 500 animales-, fueron cerca de 26 delegaciones, instituciones, etc. gracias a ellos se mantiene y se hace grande el desfile…En el salón de La Tacuara vino gente de afuera de otras ciudades que preguntaron cómo era el festival, dónde se adquirían entradas, etc. Todo se desarrolló tal cual lo planeado tanto en la parte artística como en el campo de doma. También con todos los ballets de la ciudad e invitados que fue brillante verlos como también los músicos que subieron al escenario las dos noches, tanto viernes y sábado fueron convocantes, el salón estaba a pleno con cantina abierta… Ayer se terminó en el campo de destreza con muchísima cantidad de gente. Todo muy lindo como así también la prueba tipo polo que llegó para quedarse. ¡Personalmente, creo que fue una de las mejores ediciones…! Remarcaba Marcelo Mundet.

