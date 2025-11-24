Sgto. Bruno Defilpo: «Fue posible gracias a la colaboración de mucha gente»

La 91.5 habló con uno de los integrantes de la Brigada de Rescate Acuático de Bomberos Voluntarios quien se refirió a la reciente adquisición de dos kayaks que cumplirán una muy importante función dentro de la tarea que realiza nuestro Cuerpo Activo. «Por suerte se pudo lograr el objetivo gracias a la colaboración de mucha gente que no dudó en poner su granito de arena para tener estos elementos que son fundamentales. Además los kayaks se compraron en Las Flores en un comercio que nos hizo un muy buen precio», resaltó De Filpo. Sobre el sorteo (un cordero), el servidor público recordó que «se realizará el 29 de noviembre por la Quiniela de la Provincia Nocturna».

