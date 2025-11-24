Taekwondo: gran recibimiento a Naira Garay, medalla de bronce en Puerto Rico

La joven deportista florense arribó este lunes a nuestra ciudad luego de obtener el tercer lugar en la disciplina Combate y el cuarto puesto en Formas en el 3er. Campeonato Mundial Abierto de la Federación Internacional Chan Hun que se disputó días pasados en el país caribeño. Garay fue recibida en el veredón municipal por autoridades locales, familiares, amigos y medios de prensa. Vale recordar que hace una semana se produjo la llegada de Francisco Meléndez, quien se consagró medalla de oro en Formas en el mismo certamen. De esta manera, los alumnos a cargo del instructor Mayor IV Dan Cristian Amatriain e integrantes de la Asociación General San Martín que lidera Julio Penayo (9° DAN Grand Master), tuvieron su experiencia a nivel mundial en este importante certamen que reunió a 1.000 competidores de 20 países, donde cumplieron con las expectativas conquistando puestos de privilegio.

About The Author