Juventud Unida ganó y clasificó a semifinales

(foto archivo) Con goles de Patricio Peñalva y Leandro Bertini el albirojo le ganó a Atlético Las Flores que descontó a través de un gol olímpico de Pablo Colmeiro. Con este resultado el conjunto de Adrián Caputo, a dos fechas del final de fase, se transformó en semifinalista. También en el CEF N° 6, igualaron sin goles Barrio Traut y El Taladro

(Por Flavio Iacomini)

El Torneo Clausura 2025, que organiza la Liga de Futbol de Las Flores ingresó en etapa de definiciones y ya Juventud Unida demostró su posición de candidato.

“Los Millonarios” en el estadio del Centro de Educación Física N° 6, abrocharon su clasificación a semifinales al poder ganarle al duro Atlético Las Flores con dos goles de pibes formados en su cantera.

Patricio Peñalva puso en ventaja al equipo que dirige Adrian Caputo a los 12 de la etapa inicial. Al promediar los 32, el zurdo Pablo Colmeiro desde el tiro de esquina igualó el partido al patear muy bien de forma combada, pero a los 43, Juventud Unida se puso de nuevo en ventaja por intermedio de Leandro Bertini que consiguió su primer gol en primera división

Los albirrojos, al sumar de a tres, llegaron de nuevo a la punta del certamen con 19 puntos cosechados, mientras que su rival Atlético, con siete unidades, quedó relegado al ultimo lugar en la tabla de posiciones.

Por otra parte, en el mismo estadio de la avenida San Martin, jugaron antes Barrio Traut y El Taladro.

Los dos equipos, a dos fechas del final de la fase clasificatoria del torneo oficial liguista, tienen chances de ingreso a semifinales y jugaron sin dar mayores ventajas.

De allí la paridad exhibida en el juego y en el intentar cuidarse lo más posible, en un encuentro que tras la igualdad los dejó más expectantes todavía por lo que vendrá.

En la próxima fecha, a disputarse el miércoles por la noche, Barrio Traut deberá jugársela ante Ferrocarril Roca y en condición de visitante, mientras que El Taladro definirá gran parte de su clasificación cuando se mida el jueves o viernes, también por la noche, frente a El Hollín.

