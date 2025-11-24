Alerta por arsénico en agua de Buenos Aires: 70% de la provincia en riesgo

Un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) indica que el 70% del área provincial tiene agua contaminada con arsénico, y su ingesta sostenida en el tiempo “incrementa el riesgo de padecer patologías como cáncer de pulmón, de laringe, tos crónica y/o persistente y fibrosis pulmonar”. A través del Mapa de Arsénico, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas se realizaron más de 350 muestras de agua en diversas regiones del país, lo que reveló una cifra alarmante para la situación de Buenos Aires, debido a que el 70% del área está contaminada con el elemento natural distribuido en la corteza terrestre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que el arsénico es una de las 10 sustancias químicas que más preocupa a la salud pública y que se encuentra presente a altos niveles en las aguas subterráneas de diversos países, entre ellos Argentina, Bangladesh, Camboya, Chile, China, Estados Unidos, India, México, Pakistán y Vietnam.

Fuente: Noticias Argentinas

About The Author