Un empate que dejó más contento al aurinegro

Juventud Deportiva y El Hollín igualaron 0 a 0 en un encuentro muy disputado que se jugó en el estadio “27 de Abril” de los ferroviarios. Los “Albiverdes” se la jugaron hasta el final y el “Carbonero” siempre estuvo al acecho. El equipo de la dupla Eduardo Sandez-Silvio Carpinetti, quedó mejor ubicado en la tabla de posiciones a dos fechas del final de fase de clasificación.

(Por Flavio Iacomini)

(Foto gentileza: Pablo Valente)

Partido intenso durante los 95 minutos jugados en la tarde de ayer domingo en el estadio de Avellaneda y Vidal de los albicelestes.

Con el buen arbitraje de Pablo Toledo de Ezeiza, este encuentro marcó no solo la paridad de los dos equipos, sino que la igualdad sin goles también le puso más emotividad a las dos últimas fechas clasificatorias.

Fue un poco mas Deportiva en el andamiaje del juego y en las posibilidades más claras para poder definir, pero la buena tarde del joven arquero aurinegro Juan Manuel Aguirre y la actitud para pelear cada pelota como si fuera la última de los jugadores de El Hollín, también fueron claves para sostener un resultado que lo dejó más conforme al equipo de calle Las Heras.

El primer tiempo mostró niveles de paridad en varios momentos de los 45 iniciales, pero los dos tuvieron chances para definir.

En el segundo tiempo, la necesidad mayor de Deportiva, equipo al cual un triunfo le servía aún más, debido a que en la última fecha deberá quedar libre, hizo que el partido ganará no solo en intensidad sino también en vértigo.

Deportiva con el buen manejo de la pelota en los pies de Damián “Chicho” Peterigne, el despliegue de Facundo Valdez y la peligrosidad en ofensiva de Luis Uruchua y Roman Panattieri, que estuvieron siempre al acecho, hicieron multiplicar la tarea del fondo aurinegro que respondió muy bien, A esto se le sumó las dos tapadas claves del arquero Juan Manuel Aguirre, que se la jugó dos veces ante Román Panatieri, que quedó de cara al gol. El nueve de “Los loros” no pudo definir ante la salida y el achique del uno “Carbonero”.

El Hollín también mostró lo suyo en ofensiva al obligar a Lucas Borda en un par de ocasiones como en aquel tiro libre de Luciano López que el arquero del “Depor” la sacó al tiro de esquina cuando la pelota se colaba en su ángulo izquierdo.

Un partido que mantuvo en vilo hasta el final a los espectadores que se dieron cita en el estadio albiceleste en una tarde con el sol brillando en plenitud.

El empate 0 a 0, dejó a El Hollín mejor ubicado en zona de clasificación con 14 puntos y con dos partidos más por jugar, mientras que Deportiva con 13 unidades esta cuarto, pero la salvedad indica que solo le queda un partido para poder sumar.

En la próxima fecha, penúltima de fase de clasificación, los aurinegros, definen ante El Taladro su ingreso a las semifinales, mientras que Deportiva se la jugará el miércoles por la noche de visitante ante el puntero y ya clasificado Juventud Unida.

Juventud Deportiva: Lucas Borda, Fernando Carrera, Nicolás Urruchua, Gonzalo Martel, Facundo Valdéz, Jeremías Cárdenas, Luis Urruchúa, Federico Pereira, Román Panattieri, Damián Petreigne, Nicolás Bertini. Relevos: Maximiliano Cardarelli, Joaquín Guerrero, dylan Medrano, Diego Vázquez, Franco Gallardo, Nahuel Amendolare, Nicolás Eluaiza. D.T: Luciano Borda-Diego Rodríguez. P.F: Sofía Levi.

El Hollín: Juan Manuel Aguirre, Francisco Quintieri, Amadeo Sandez, Nahuel Steiman, Diego Velázquez, Luciano López, Agustín Saffiri, Enzo Aguirre, Facundo Zapata, Néstor Luján, Maximiliano Canova. Relevos: Benjamín Aguirre, Guillermo Tus, Jano Piarrasteguy, Emiliano Comba, Federico Lizarraga, Braian Fosco, Emanuel Pedernera. D.T: Eduardo Sandez-Silvio Carpinetti.

Arbitro: Pablo Toledo ( Ezeiza). Líneas: Andrés Acosta y Luciano Macencio.

