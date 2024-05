María Sol Campos y Camila Gorosito al nacional de San Juan: Se destacan en patinaje con el método Canela

Como ya se ha dicho, el método Canela es un sistema de sonares que puede dar relación de espacio a las competidoras y competidores con discapacidad visual en patín artístico. El mismo creado en nuestra ciudad por Ailén Barrios y María Sol Campos sigue dando buenos resultados, tal es así que la profesora se encuentra actualmente en Valencia, España incorporando este proyecto. Luego de la consagración para la copa Tagliabue que se dará en la provincia de San Juan a fines del mes de junio.

“Ayer hicimos la primera competencia del año representado a la escuela Liga LEPA y fue en Turdera que era el clasificatorio de la Federación Rioplatense para clasificar a la Copa que se va a realizar en junio en San Juan. Contentas con Camila (Gorosito) porque fue una participación de dos patinadoras con este método, felices con Aylén (profesora). Cada año vamos mejorando y eso es por los entrenamientos acá en Las Flores y en Buenos Aires. También haciendo un trabajo en gimnasio, todo para estar mejor en la competencia. El método se ha ido expandiendo a lo largo de este tiempo, se sumó Andrea, una señora mayor, Mía (De San Miguel del Monte), una adolescente. Camila (Ramos Mejías)se sumó y entrena en Buenos Aires. De una manera u otra este método brinda una autonomía donde podes manejar el espacio libre y autónoma con los sonidos. El entrenador está para asistir técnicamente. Durante la coreografía no hay intervención de nadie, te manejas por los sonidos, la gente se sorprende y para bien. Para personas con discapacidad visual es algo muy lindo y nuevo, tal es así que a Aylén le salió una posibilidad de trabajar en España hasta agosto, pero seguimos trabajando a distancia. Eso puede abrir puertas y desarrollo a nivel internacional, proyectando al mundo…En Las Flores está Ceci Hourcade trabajando con este método. Hay una institución en Buenos Aires para personas ciegas que tienen deportes para personas con discapacidad visual y se interesaron para que vayamos a dar clases con este método. Estamos contentos con esta posibilidad que se está dando…El método Canela funciona en Las Flores, Luis Guillón y se va abrir en Capital Federal. De a poco vamos abriendo puertas y sumando gente a este deporte que es patinaje artístico. Yo en segunda C y Camila en formativa clasificamos para San Juan en patinaje artístico y la Copa Tagliabué es la que incluye a las patinadoras con discapacidad visual. Con Camila vamos a competir en distintas categorías por la edad. Veremos qué otras patinadoras, será desde 23 al 30 de junio en San Juan…” Finalizando: “Entrenamos durante la semana, en diferentes horarios y en lo personal con Ana Bossi en el gimnasio. Aspectos que tienen que ver con el equilibrio y fuerza para los saltos y demás. Los miércoles viajaríamos a Buenos Aires para enseñar, siento que es un rol que me gusta transmitir lo que experimenté en estos cinco años… Sacando la pandemia son 4 años que compito desde el 2021. El método es hecho por nosotros, no hay nada parecido a nivel mundial, hasta ahora se utilizaba un método con la entrenadora dentro de la pista a través de aplausos, ahí hay una dependencia del otro, la otra técnica que el entrenador desde la línea te va orientando por voz. Esto lo que tiene es que la gente piensa que el sonido no está relacionado hasta que lo descubre y queda impactada, el sueño cumplido será el día que podamos competir con aquellos deportistas que sí ven y que la evaluación sea por lo técnico. Poder llevarlo este método al mundo sería novedoso. El desafío es lindo. Es un método que nace en 2020 con la pandemia, se desarrolla al año siguiente y como todos se imaginan, el nombre es un homenaje a mi primer perro guía…” Remarcó.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A MARIA SOL CAMPOS

