Mariela Falasco: «La música llena el alma. Es todo»

Una de las revelaciones del Taller de Canto Interpretativo que dirige Luis Alvarez pasó por «Gente luminosa», el programa que conduce Soledad Rodríguez. La joven contó sus inicios, su presente y sus sueños. «Siempre me gustó cantar, de chiquita cuando iba al jardín. En la familia teníamos a mi primo Hugo que cantaba tangos». A la hora de sus gustos musicales, Soledad dijo que «me gusta variadito. Melódico, cumbia, folklore, etc.». Sobre su llegada al Taller de Canto, expresó que «por medio de Norita Albornoz, otra alumna, conocí a Luis a quien adoro. El me cambió la vida en ese sentido. Es mi cable a tierra». Sobre sus próximos pasos, dijo que «voy a estar en Lobos en una fiesta privada, un cumpleaños. Luego de eso siempre espero marzo para arrancar de nuevo con las clases junto a Luis y el resto de mis compañeros. La música es todo, me llena el alma».

