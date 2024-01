Maritchu Seitún, psicóloga: Los contenidos inapropiados para los chicos en las redes

La psicóloga Maritchu Seitún, figura pública especializada en orientación a padres y columnista para La Nación y también del segmento “Pensando en familia” que pertenece al programa “Citas de Radio” que se emite por la 91.5, habló sobre las redes sociales y sus contenidos. “Hoy vemos acortarse la infancia. Los chicos tienen menos tiempo de juego libre, menos tiempo de diversión y menos tiempo de creatividad. Se llenan de información y de preocupaciones que no están preparados para procesar. Se escolarizan antes. Compiten más temprano. Se visten como grandes. Usan pantallas. Y no les quedan horas para jugar”, expresa. Que no se nos note la angustia, el miedo y la preocupación frente a su hijo. Todos los chicos miran y copian lo que ven en TikTok, que es una red sin filtros. En todo caso, debería haber un TikTok Kids. Además, ningún niño debería estar en las redes donde muchas veces se ven contenidos inapropiados. Lo que los padres debemos hacer en esos casos es mantener la calma, escuchar lo que nos dicen, averiguar y ver cómo resolver este tipo de situaciones. Como la música que escuchan en You Tube con letras controvertidas, polémicas y con mensajes subliminales. El mundo externo se está metiendo por las puertas, las ventanas y en las rendijas de nuestras casas. Y debemos estar preparados para eso. Es adictivo ese tema. Los chicos más chiquititos se encandilan con cosas en las pantallas que no tienen ningún sentido. Como los you tubers que son los “ídolos” de los chicos, uno tiene que explicarle por qué prefieren que no los vean. Repito, el mundo externo se cuela por las pantallas y los menores descubren, tempranamente, temas e intereses que no les corresponden ni a su edad ni a su maduración. Por otra parte, los adultos, ya sea por distracción, por desconocimiento, para darles lo que ellos no tuvieron en su infancia, para no frustrarlos, para verlos grandes o para que sean iguales a los demás, no filtran y se suben a ese apuro. Afirmaba la Psicologa.

Audio de la entrevista