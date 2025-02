Martín Acosta ambientalista: ¡¡LA JUSTICIA NO AVANZA!!

“LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES GARANTIZA LA IMPUNIDAD A LOS MUNICIPIOS DE TAPALQUE Y OLAVARRIA”

En Argentina la forma de gobierno es considerada Republicana, que se basa en la división, control y equilibrio entre los 3 Poderes: El Poder Legislativo: Que hace las leyes. El Poder Ejecutivo: Que ejecuta las leyes. El Poder Judicial: Que interpreta las leyes y las hace cumplir a través de sus sentencias (Falso, engañoso, ficticio…). Una persona de bien que acude al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires en búsqueda de justicia es ignorada por completo; el poder económico y el poder político tienen predominio sobre el poder judicial, logrando que las Causas penales no avancen o pasen al archivo de manera exprés. Detalle de las Causas Penales sin respuestas: Causa Penal Nº 22963-2006 (Estafa/fraude construcción Escuela Estimulación Temprana-Predio Hospital Municipal) Causa Penal Nº 4260-2019 (Sobreprecios en Área Acción Social Municipal/declaración testimonial de albañil arrepentido) Causa Penal Nº 3877-2021 (Contaminación Arroyo Tapalqué planta depuradora ABSA Tapalqué) Causa Penal Nº 5367-2021 (Sobreprecios en compra de combustibles a YPF- Área Oficina de Compras Municipal Tapalqué) Causa Penal Nº 3615-2022 (Amenazas de muerte a mi persona de parte de un funcionario municipal de Tapalqué) Causa Penal Nº 5864-2022 (Contaminación Arroyo Tapalqué provocado por planta depuradora Coopelectric Olavarría) Causa Penal Nº 2559-2023 (Amenazas a mi persona de parte de un empleado de la planta depuradora Coopelectric Olavarría). “QUE TE HA PASADO JUSTICIA, SI POR SER POBRE A MI ME PEGAS, Y EL QUE SE LLEVO LA PLATA, ANDA DE JODA Y EN LIBERTAD” Carlos Ramón Fernández lo dice todo!! Nuestros tribunales se oponen a los justos, y no se encuentra justicia por ninguna parte. La verdad tropieza por las calles y la honradez ha sido declarada ilegal. Sí, la verdad ha desaparecido y se ataca a todo el que abandona la maldad. Isaías 59:14-17 Conclusión: Aunque el poder judicial me haya dado la espalda, no me arrepiento de nada; he hecho lo correcto! Mis acciones solo buscan hacer lo bueno en una sociedad donde reina la maldad. Atte. Martín Acosta

