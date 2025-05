Martín Boggini, Sec. de Rel. Inst. del municipio: “Tenemos un hospital modelo”

En la mañana de “El Periodístico”, estuvimos conversando con el Secretario de Relaciones Institucionales del municipio florense Martín Boggini. El joven que en su momento expresó por estos micrófonos que le gustaría iniciar una carrera política, y ante la consulta sobre la presencia del director del nosocomio en el HCD, dijo: “Tenemos un hospital modelo que enfrenta todas las cuestiones y es prácticamente el único efector completo de salud que tenemos en la ciudad… El trabajo que se hace en el hospital con su personal es muy bueno. Tal vez faltan algunas cuestiones, pero siempre se está gestionando con la provincia que tiene los importantes programas para la salud y la contención…Esta época del año es complicada porque estamos un cambio importante en el clima y eso hace propenso los estados gripales…” Sobre la actitud de defensa civil que no alcanzó a activarse ante las agresivas inclemencias del tiempo la semana pasada, expresó: “El fin de semana tuvimos una gran caída de agua más de 150mm…más la tarde del sábado con 80mm. Ahí estuvo el intendente junto al presidente del HCD monitoreando y recorriendo las partes más conflictivas de la ciudad…Hubo por suerte una buena respuesta del sistema hídrico de la ciudad, hubo un acto de prevención que fue la apertura de la compuerta de la laguna que nivela el agua de la ciudad y permitió que se escurra más rápido. Hubo algunos casos donde se acercaron bolsas de arena por agua acumulada en patios. También una casa precaria que se desmoronó por la acumulación de agua recibida, pero recibió ayuda y contención de Desarrollo Humano, otro caso en un campo que gracias a Patrulla Rural se pudo acceder y dar respuesta…Son épocas de lluvia donde caen también muchas hojas por el otoño sumada a la época de poda justo esa semana se había hecho un trabajo a full tratando de levantar mucha cantidad de ramas en la calle producto de esa tarea y no se daba el escurrimiento neto…Tenemos que cuidar como vecinos esas cuestiones de una poda responsable”. Sobre la parte política, y la participación en las próximas elecciones, dijo: “Cuando uno está en este espacio político Todos por Las Flores, naturalmente te va llevando a lo que sería una posible candidatura…Me lo han preguntado, pero hoy estoy enfocado en la tarea dentro del Ejecutivo, si los compañeros y el propio Intendente me lo proponen lo tendría que pensar, son nuevos desafíos y uno debe exponerse a la voluntad popular…Uno tiene que ser humilde y creo que la sociedad pone a cada uno en su lugar. Hoy no es algo que lo pienso, aunque me pondría orgulloso si me lo proponen. Siempre he trabajado desde la humildad siendo un colaborador no sólo del intendente sino de mis compañeros…” Sobre el tránsito en Las Flores, donde no se han dado soluciones de fondo, explicó: “Con respecto al tránsito voy a dejar en claro que bajo ningún punto de vista saldremos a reprimir, ni correr a nadie porque viola las leyes, pero actualmente, tenemos las herramientas para identificarlos como ha pasado yendo al domicilio de la persona que restringe…Con el aval de la justicia y la ordenanza vigente podemos hacer eso… Nosotros nos hacemos cargo de la parte institucional cosa que hacemos fuertemente pero también necesitamos el compromiso de todos también para que haya un tránsito ordenado. Muchos de los que andan en moto con maniobras indebidas son menores y detrás hay una familia…Hemos hecho muchísimos secuestros de motos conflictivas y son motos que no tienen papeles y van quedando arrumbadas porque no les interesa, porque al otro día consiguen otra y así…También hay que trabajar por el respeto por el peatón, la bicicleta…” Decía.

Ante las gestiones del intendente y la llegada de créditos del Bco Provincia con tasas subsidiadas, dijo: “Estamos atravesando un año complicado donde la economía ha impactado, como así también la caída del trabajo. También una baja de personal en el área textil, pero al mismo tiempo un área social que está siempre atenta intentando dar apoyo a quienes lo piden. Hay gente que nunca pidió que la sostengan hoy también piden alguna ayuda…El crédito se anunció días pasados, el tope es de 15 millones… El banco evalúa la capacidad de pago; depende del emprendimiento y la capacidad para el pago de las cuotas, igual habrá una charla informativa para los interesados. Todos van a tener la información para que luego se puedan inscribir, es una herramienta importante. Hay muchos vecinos que han optado por emprendimientos como lo gastronómico, panificados que son herramientas claves para el crecimiento…” En lo turístico, expresó: “En lo local tenemos desde hace unos años, un aumento importante en lo turístico con inversiones destacadas. Es algo que nos sostiene porque es un movimiento de gente que viene de afuera que deja dinero importante en la ciudad. Cuesta conseguir un hospedaje cuando hay una actividad o evento masivo. Uno recuerda aquel campeonato de fútbol nacional Tino Costa que tuvo una demanda con todas las plazas ocupadas. Eso generó dinero fresco para la ciudad y es una de las aristas para profundizar mucho…seguimos haciendo hincapié en redescubrir nuestros hermosos parajes rurales como Pardo, Rosas. El que tiene un mango de más para irse por ahí lo hace…” Finalizaba.

Audio completo de la entrevista a Martín Boggini.

