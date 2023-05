Martín Tetaz en San Miguel del Monte: «Los planes en vez de ser diseñados para resolver el problema, lo cristalizan»

El diputado Martín Tetaz escucho la propuesta de REMSAL en San Miguel del Monte.

Convocado por la institución que agrupa a distintas Cámaras y Ligas del Comercio e Industria de la Región del Salado, «REMSAL», el economista debatió y respondió inquietudes presentada sobre, como fomentar el empleo registrado en las Pymes y la inversión, buscar la reducción del riesgo indemnizatorio, reducción de los costos para salariales y fiscales, inflación. Posteriormente, se dio una conferencia de prensa integrada por: Franco Scatena (Tesorero Cámara de Monte), Juan Ignacio Batticci, (Secretario Cámara de Monte), Martín Tetaz (Dip. Nacional), Carlos Cattorini (Presidente Mesa Ejecutiva de la REMSAL) y Horacio García (Vicepresidente Cámara de Monte) y distintos medios de la zona:

«Conversamos con empresarios, industriales y productores que acercaron las inquietudes que vienen en línea con lo que estamos trabajando en día en Diputados, bajar impuestos a las Pymes. Lo que ocurre en Monte es lo que pasa en todo el país, las pymes sobreviven a impuestos costosos y tienen que lidiar con la incertidumbre en materia laboral, hoy hay menos empleo registrado que en 2015, las pymes que son las que tienen mayor capacidad de recuperar empleo están estancadas, hay incapacidad de crear empleo de calidad. Si cada pyme contrata un solo empleado tenemos el triple de lo que se necesita. El problema general es la falta de desarrollo económico que tiene la Argentina en general, las pymes no viven en un lugar aislado por fuera de la realidad, se hace dificultoso cualquier proyecto de estabilidad. Un problema es la falta de demanda y el otro es que la empresa no consigue la obra de mano capacitada, el problema educativo tiene que ver con la mala capacitación, eso es consecuencia que los planes en vez de ser diseñados para resolver el problema, lo cristalizan, lo ideal es que esos planes funcionen como una ambulancia, uno sube en carácter excepcional, nadie dice que no haya ambulancia, pero lo real es que nadie se quiere quedar a vivir en una ambulancia…» decía Tetaz.

«El sistema de ayuda social tiene que tener ese componente que hoy no tiene. La única manera de sacarlo es creando empleo, ojalá lleguemos a ese momento que las empresas se decidan a contratar trabajadores capacitados. Necesitamos incentivar la capacitación. Si están en cursos de oficio, se mantiene el plan social, es importante un sistema de becas por rendimiento de estudiantes. Los planes tienen que ser transitorios. Hay que eliminar todos los impuestos a la producción, cheque, impuestos brutos en forma de cascada…» remarcaba

CONFERENCIA DE MARTIN TETAZ

