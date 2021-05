Matías Almeyda reveló que intentó comprar vacunas para toda la ciudad de Azul

“Hace veinte días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle porque quería vacunar a todo Azul. Quería vacunar, quería pagar todas las vacunas, pero lamentablemente no se pudo. Tenía los contactos para poder llevarlas y pagar a todo Azul, no me importaba lo que me iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza”, reveló el azuleño Matías Almeyda en diálogo con Radio Mitre.

El @peladoalmeyda contó que hizo el intento, pero cómo son los estados los que se encargan de negociar las vacunas no pudo terminar la gestión. Durante la entrevista, Almeyda no reveló quién fue el político argentino al que le pidió ayuda para intentar vacunar a todos los azuleños.

