Meraki SRL buscando dar los mejores frutos

Hablamos con Mariana Novelino y Juan Pablo Frascaroli hace un par de meses cuando se gestaba la SRL, hoy ya dado ese paso, la fábrica textil en expansión sigue adelante, aunque sorteando los inconvenientes del País.

“El traspaso está hecho, el personal está en blanco y trabajando de esos 70 originales que ya son casi 100, se sumó más gente de lo que teníamos pensado en el primer tiempo porque hay mucho trabajo…se trata de trabajar en conjunto, el día a día, es creer que en este país se puede …! Remarcaba Juan Pablo. “me duele mi país, soy muy patriota, pasamos varias crisis, la del 89, la del 2001 y lamentablemente uno llega al punto de comprender que esto se sale trabajando, no hay otra solución, los gobiernos pasan, se manejan como pueden, pero la gente que está en el taller está convencida que se sale así, trabajando, no hay otra, logramos que no haya diferencias, no es el jefe que está arriba y el resto abajo, estamos todos iguales, estoy convenció que Meraki va a dar muchos frutos, tuvimos unas semanas complicadas, compré dos máquinas sin precio, faltaron insumos..le dije a mis proveedores que pueden confiar…! Sobre el valor de una máquina, dijo: Una recta sale algo de 138 mil pesos, venimos con otra mentalidad, implementando la automatización, agiliza mucho el trabajo y que el operario lentamente se le haga más fácil la producción, tenemos algunas máquinas que parecen carros del 1800, ahora vamos lentamente por el reemplazando, sé que la apuesta es muy grande. Por otro lado, agregaban: casi se triplicó el gasto quincenal, cerraron las paritarias, la mayoría cobró 50 mil por quincena…. la felicidad que tuve porque uno va a comprar al comercio que van todos y sentir que se pasó de 28 mil a casi 50 mil da mucha felicidad, tenemos un promedio con sueldo mensual de 9 millones que es mucha plata que gira acá, la gente invierte en el pueblo, es una inyección muy importante, luego vino la debacle económica, el gasoil afectó, tenemos tres cañones y lo estamos usando con Infinita Diesel porque no hay gasoil común, pero queremos que la gente este cómoda. Sobre la actitud ante sus potenciales clientes: “confiamos en los contratos con las empresas con las cuales trabajando, hace unas semanas vino uno de los gerentes y me dio la tranquilidad de que mucho trabajo, tanto ellos como otras empresas que nos vinieron a ver, uno puede tirar en la parrilla lo que cabe… tuvimos una reunión con el intendente y necesitamos el proyecto del Parque Industrial, calculamos que en un año estaremos ahí, siempre y cuando el trabajo no afloje, podríamos llegar a 170 operario, el sueño y las ganas están …tenemos un seguimiento con la personas de la cual trabajamos, cada quince días viene, el gerente de Mimo, recorre los talleres, si no tuviéramos la calidad que tenemos no podríamos tener los volúmenes que tenemos, por eso somos exigentes en cuanto a calidad, eso hace que no tengamos problemas en cuanto al tope, si tenemos una línea más y tenemos más trabajo nos lo dan, todo forma parte de lo mismo, la gente que creyó se sumó, prometimos hace mucho armar una empresa, mudarnos, traspasar gente, ponerla en blanco. Que hayan cobrado esa quincena fue hermoso para todos. La obra social la tienen…!! afirmaban Mariana y Juan Pablo.

