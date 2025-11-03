3 de noviembre de 2025

«Método Canela», distinguido en HCD: «Con profundo sentido inclusivo»

A instancias de la concejal Luciana Cocola Ganum, el sistema de enseñanza de patinaje artístico adaptado para personas con discapacidad visual creado por la Prof. Ailén Barrios y la patinadora María Sol Campos fue reconocido el pasado jueves en el marco de una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante local. «Para quienes estamos dentro del equipo es un reconocimiento muy especial y más aquí en mi ciudad donde desarrollo parte de mis actividades. Fue precisamente en Las Flores donde nació el Método Canela», afirmó Campos. «Quisiera agradecer a nuestras familias y amigos que muchos están hoy acá. Con este sistema en lo personal aprendí a patinar de una manera totalmente autónoma», expresó más adelante.

