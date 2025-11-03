¡A buscar el paraguas una vez más!: alerta meteorológica para este martes

¡A buscar el paraguas una vez más!: alerta meteorológica para este martes1 minuto de lectura
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un alerta amarillo para nuestra ciudad y la región. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada a partir de mañana martes por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas de hasta 70 km/h. Las condiciones meteorológicas mejorarán hacia la noche. Seguiremos informando.