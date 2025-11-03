Regresó a la victoria

El Taladro consiguió un gran triunfo en el CEF N° 6 al ganarle 2 a 1 a Atlético Las Flores. Jonatán López de penal y Gabriel Cenzano fueron los goleadores del “verde”. Luego de este resultado, el equipo de Gonzalo Aparicio, también se ilusiona con la clasificación.

(Por Flavio Iacomini)

Técnico que debuta gana diría la máxima de fútbol y se cumplió la profecía. El Taladro cortó la mala racha del torneo donde en siete partidos solo había conseguido cuatro puntos y el domingo en el estadio Orestes Propato de la avenida San Martin logró su primer triunfo en ocho encuentros disputados.

Se produjo el debut de Gonzalo Aparico como D.T, un entrenador que desde hace años viene trabajando con las divisiones formativas del club de calle Pueyrredón y que ahora decidió aceptar el desafío de dirigir a la divisional superior de uno d elos clubes mas importantes de Las Flores.

A los 31 minutos del primer tiempo, el arquero de Atlético Juan Guallán debió bajarlo en el área al “Tanquecito” Juan María López que se iba camino al gol.

La ejecución desde los doce pasos cayó en poder de su hermano Jonatán López que definió muy bien de derecha y puso el 1 a 0.

La alegría fue parcial porque en apenas cinco minutos, Atlético llegó al empate con el gol del defensor rojinegro Juan Martín Dupouey, que se fue al área rival y definió casi debajo del arco.

Los rojinegros, casi en el final del primer tiempo lo tuvieron de nuevo al verde casi en el colapso. Penal, cobrado por el árbitro de La Plata Carlos Reig por una mano en el área. Lo ejecutó Santiago Gardella y Bruno Alegre respondió muy bien arrojándose a su izquierda y mandando la pelota al tiro de esquina.

El Taladro, que había jugado mejor que su rival, con criterio para manejar la pelota en el medio y con la experiencia de Jonatán López y Gabriel Cenzano para manejar los tiempos en ataque, llegó finalmente de nuevo al gol en el segundo tiempo, cuando precisamente Jony López desde la izquierda habilitó a Gaby Cenzano para que el zurdo delantero defina.

Antes del gol del verde, Atlético se había quedado con diez jugadores por la expulsíón por doble amarilla del arquero Juan Guallán. La dupla técnica Diego Rodríguez- Damián Cabral, remplazó por esa acción al delantero Jonatán Quiñones por el arquero sustituto Joaquín Bastién.

Después del gol conseguido a los 27 de la etapa complementaria, la reacción de Atlético fue muy tibia. El rojinegro no pudo contrarrestar el juego que le propuso El Taladro que como era de esperar, con pronunciadas muestras de alegría, festejó su primera victoria en el Clausura.

El equipo que ahora dirige técnicamente Gonzalo Aparicio, secundado en el cuerpo técnico por Juan Cazes y Fernando Di Pasquo, sumó tres puntos mas que valiosos, se fue a siete unidades y el próximo domingo deberá jugársela entero ante un más que difícil Juventud Deportiva.

En tanto su rival de ayer Atlético Las Flores, también con siete puntos no tendrá otra opción que sumar en un partido complejo, bisagra, ante El Hollín.

El Taladro. Bruno Alegre, Vicente Carricart, Valentín Depollier, Alan Patrault, Fernando Montenegro, Bautista Onraita, Juan María López, Santino Rodríguez, Jonatán López, José Gioia, Gabriel Cenzano. Relevos: Braian ;Lorenzo, Santiago Loustau, León Suarez, Rocco Lemma, Segundo Cuburú. D.T: Gonzalo Aparicio. Ayudantes de Campo: Juna Cazes- Fernando Di Pasquo.

Atlético Las Flores: Juan Guallán, Juan Martín Dupouey, Juan Ignacio Ledesma, Santiago Martinolli, Enzo Fuchila, Javier Cenzano, Marcelo Jaime, Nahuel Ramos, Dylan Laborde, Santiago Gardella, Jonatán Quiñones. Relevos. Joaquín Bastién, Santino Ramos, Agustín Alcaráz, Javier Fuchila, Ignacio Aranda, Pablo Colmeiro, Andrés Maciel. D.T: Diego Rodríguez-Damián Cabral.

Arbitro: Carlos Reig (La Plata).

