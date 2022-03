Miguel Canteli: “Lo más importante es que los chicos nacieron de vuelta”•

En una confusa embestida entre dos camiones, en la mañana de hoy hablamos con el propietario de uno de los vehículos que protagonizó el terrible accidente sobre ruta 3 kilometro 215 en la tarde del lunes.

En el “El Periodístico” contó: Lo más importante es que los chicos nacieron de vuelta. Ya fueron dados de alta y la pueden contar que es lo más importante. El camión no existe más, de la cabina el camión no quedó nada, todavía no se sabe bien cómo fue porque faltan los resultados de las pericias, no están, no se sabe si se rozaron, se ve un eje tirado en la banquina, los dos ejes de ellos –el otro camión-, y el eje de nuestro camión en la cuneta, se rozaron de costado, el nuestro se incrusta de costado, como una tijera, A Nacho –el acompañante- lo despide y a Florencia –la chofer- queda muy golpeada, la verdad que los fierros son fierros, se podrán arreglar, pero eso no interesa, lo importante son la vidas de los chicos que la pueden contar.

El tercer vehículo, la Ford Ranger, una camioneta, se tira por la banquina y roza con el guardabarro pero no le pasó nada. Fue a metros del canal once. A dos kilómetros. No tengo palabras de agradecimiento a Bomberos, Hospital, Policía, toda la gente que se portó solidariamente, los camioneros que nos ayudaron, actuaron muy rápido. El otro camión no tiene nada, fue su acoplado, ya se está yendo para su lugar de origen. No sé si se reventó una cubierta, eso es lo que menos interesa, La vida no se paga con nada, eso no tiene remedio. Que tengamos a los dos con vida, es un milagro.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A MIGUEL CANTELI

PARTE POLICIAL

DPTO. ZONA OPERATIVA VIAL VI AZUL – DTO. VIAL LAS FLORES- COLICION POR ALCANCE, CON LESIONADOS. Fecha y hora actual sobre Ruta Nac. 3 kilometro 215, se toma conocimiento de colisión entre dos camiones. Comisionado Personal constata colision de Ford Cargo con dominio OFG-376, con acoplado enganchado marca E.H modelo A.V.P.411, con dominio colocado OHX-117, CONDUCIDO POR Díaz Cristian Alejandro, DNI 22.485.408, oriundo de Brandsen, el cual es colisionado por alcance por camión Mercedes Benz Modelo 1114, con dominio BUZ-213, con acoplado enganchado con dominio SAD-4856, conducido por Canteli Florencia Agustina de 22 años , oriunda de la ciudad de Las Flores, acompañada por el señor Bardetis Juan Ignacio, los cuales resultan ambos con lesiones, resultando involucrada por rozamiento una camioneta Ford Ranger con dominio AC349AX conducida por el señor Calascibeta Federico con DNI 25397479. Buen tiempo, ruta totalmente cortada. Ampliaré . *Fdo. Crio. Guerrero Edgardo -Dto. Vial Las Flores.- Supervisado Comisario Scavuzzo Leandro.- Crio. Mayor Chetelein Luciano Jefe Dpto. De Zona Vial VI Azul.-

La Ford Ranger, donde viajaban funcionarios municipales de Olavarría

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram