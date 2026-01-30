30 de enero de 2026

«Mujeres Rurales» presentará a su embajadora en la Fiesta del Girasol 2026

4 horas atrás Fm Alpha

El Centro Cultural & Diseño que dirige la Prof. Andrea Izzo Capella dirá presente en el evento que tendrá lugar del 6 al 8 de febrero próximo en el Parque «Gral. San Martín » de la ciudad de Carlos Casares. Lo hará a través de la joven Jackeline Serres, quien fue designada embajadora florense. «Cuando elegimos a la Embajadora Jacke salió elegida Mejor Compañera mientras que Clara Blanstein y Florentina Municoy fueron consagradas Embajadora y Vice Embajadora. Lamentablemente por razones personales ninguna de las dos pueden asistir motivo por el cual accede Jackeline», indicó el Centro a través de sus redes sociales. ¡Exitos Jackeline».

