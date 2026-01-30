30 de enero de 2026

BM – viernes 30 de enero

6 horas atrás Fm Alpha

CIERRE DE LA COLONIA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD La Secretaría de Deportes informa que el jueves 29 de enero se llevó a cabo el cierre de la Colonia Municipal de Discapacidad, en el Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner”. Como todos los años, el numeroso grupo que concurrió durante el mes de enero realizó juegos recreativos dentro y fuera del agua, además de un taller de pintura y como broche final se compartió un almuerzo, con el acompañamiento de personal del Centro de Día, Área de Discapacidad y de la Secretaría de Deportes. Fue una jornada magnífica, en la cual se evidenció el gran compañerismo y sana convivencia, donde el intendente Fabián Blanstein; la Coordinadora de los Centros, Silvina Castro; y la Directora del Área de Discapacidad, Manuela Cieza, también formaron parte de los festejos.

Fm Alpha

