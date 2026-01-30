Policiales: CPR recupera vacunos sustraídos a productor local

Se informa mediante el presente que dia miércoles último personal de este C.P.R., en control de transporte de hacienda en predio ferial, constató la existencia de animales vacunos que se trasladaban en dos camiones ajenos al medio. Al inspeccionar la carga dan cuenta que no se hallaban la marca, como tampoco botón caravana, procediendo a interdictar la hacienda para corroborar procedencia y propiedad donde dos de ellos uno sin marca y otro marcado no coincidente con la GUIA. Iniciadas averiguaciones se logró establecer que estos dos vacunos eran propiedad de un vecino del medio, lindero al lugar de carga de origen. Comunicados U.F.I. N° 11 a cargo Dr. Peiretti Adrian Depto. Judicial Azul, dispuso el recogimiento y entrega de los vacunos a su propietario y notificación formación causa art. 60 C.P.P. para con transportista y emisor de la carga ciudadano del medio. Por lo que se dio inicio a actuaciones caratuladas ABIGEATO, con la intervención de U.F.I. 11, Departamento Judicial Azul. una vez finalizadas medidas de rigor se aguardan medidas judiciales continuando con la investigación en curso.

