30 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Policiales: CPR recupera vacunos sustraídos a productor local

1 minuto de lectura
6 horas atrás Fm Alpha

Se informa mediante el presente que dia miércoles último personal de este C.P.R., en control de transporte de hacienda en predio ferial, constató la existencia de animales vacunos que se trasladaban en dos camiones ajenos al medio. Al inspeccionar la carga dan cuenta que no se hallaban la marca, como tampoco botón caravana, procediendo a interdictar la hacienda para corroborar procedencia y propiedad donde dos de ellos uno sin marca y otro marcado no coincidente con la GUIA. Iniciadas averiguaciones se logró establecer que estos dos vacunos eran propiedad de un vecino del medio, lindero al lugar de carga de origen. Comunicados U.F.I. N° 11 a cargo Dr. Peiretti Adrian Depto. Judicial Azul, dispuso el recogimiento y entrega de los vacunos a su propietario y notificación formación causa art. 60 C.P.P. para con transportista y emisor de la carga ciudadano del medio. Por lo que se dio inicio a actuaciones caratuladas ABIGEATO, con la intervención de U.F.I. 11, Departamento Judicial Azul. una vez finalizadas medidas de rigor se aguardan medidas judiciales continuando con la investigación en curso.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

«Mujeres Rurales» presentará a su embajadora en la Fiesta del Girasol 2026

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

BM – viernes 30 de enero

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Advierten por posibles estafas por los «100 años de El Trigo»

8 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

«Mujeres Rurales» presentará a su embajadora en la Fiesta del Girasol 2026

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

BM – viernes 30 de enero

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Policiales: CPR recupera vacunos sustraídos a productor local

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Advierten por posibles estafas por los «100 años de El Trigo»

8 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.