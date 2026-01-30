Advierten por posibles estafas por los «100 años de El Trigo»

Desde la organización se informó que desconocidos se están haciendo pasar por integrantes de la Comisión Organizadora del evento que tendrá lugar este fin de semana en el paraje rural. «Están pidiendo una suma de dinero a modo de adelanto para asegurar un lugar en el espacio reservado para puestos gastronómicos y emprendedores», señalaron. Por consultas comunicarse con Diana (organización) al 2344-427078, número autorizado.

