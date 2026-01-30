La Tacuara presentó a la prensa asistente “La nueva escuela de Danzas”

Proyecto de distintas danzas integradas que se darán a partir del mes de marzo por profesores y ex alumnos de La Tacuara se dio a conocer hoy por la tardecita en el salón que posee la institución de calle Rivadavia. La presentación con una cabecera de 12 miembros de la institución, estuvo conducida por su presidente Bruno Mundet, la profesora Marcela Nicolini y el secretario Marcelo Mundet quien tomó la palabra…

“Como integrante de la comisión, quiero agradecer especialmente a la profesora Marcela Nicolini por presentar el proyecto, que como dijo ella es un proyecto loco, integrado por profesores y ex alumnos que están cursando la tecnicatura en danzas folclóricas y populares que son las que van a estar a cargo de los talleres…de parte de la comisión agradecerles a todos y pueda ser que La Tacuara sea lo que fue en su momento…” Remarcaba Mundet.

Por su lado la profesora Marcela Nicolini, expresó: “Cuando la comisión me convocó, pensé en multiplicar, en sumar, en convocar a personas que puedan trabajar para la institución, que puedan abrir las puertas a toda la comunidad florense, como todo proyecto tiene fundamentaciones, tiene fines y lo que se quiere lograr, nuestra finalidad es convocar, donde la gente pueda sea feliz, pueda participar dentro de las danzas y no solo folklórica, mi función es coordinación, supervisión y acompañamiento…” Afirmaba.

A su tiempo la ex alumna Catalina Diaz dijo: “Me dedico a la danza urbana y fui alumna de Marcela durante mucho tiempo, estoy agradecida, vamos a trabajar la composición coreográfica, la danza…”

Por su parte Belen Rosas… “Yo voy a aportar lo que pueda en danza tradicionales, estoy agradecida a marce y a toda la comisión…”

Por su lado Yamila Betelú… “desde los 3 años que estoy en la institución, hoy me encuentro de este lado, voy a dar dos clases para principiante y adultos y estoy muy agradecida…”

La profe Sofia Striker expresó: Soy profe de danza contemporánea, yo arranque a los 4 años a bailar acá, y ahora voy a estar a cargo del taller de expresión corporal, por lo tanto, me siento muy contenta de poder aportar.

Por su lado, Carlos Monte… “voy a estar a cargo de las clases de zapateo y malambo…cuando Marcela me comento del proyecto, me pareció super interesante, espero estar a la altura y voy a dar todo para lograr el mejor resultado.”

Luisina Matheo dijo… “Voy a estar en adultos, también fui bailarina de la institución, agradecida por poder volver, los esperamos a todos…”

Nacho Felice por su lado, expreso: “Fui bailarín de la institución desde muy chico y tuve la oportunidad de dar clases hace unos años, y ahora estoy en este proyecto, el criterio es trabajar con distintas edades, también con el taller de percusión y vamos a brindar todo para que la institución vuelva a convocar gente…”

Alfonsina Gutierrez dijo: “a mí me toco la escuelita con los mas chiquitos, ellos aprenden jugando y vamos a inculcarle nuestra cultura, la tradición a partir de la diversión con sofi vamos a trabajarlo, considero que como fuimos alumnos de acá, y por diversidad de los que somos, todos aportemos de distintos lugares…” Comentaban los integrantes a la prensa asistente FM PLAY RADIOS 107.7 Y FM ALPHA 91.5.

