A casi 10 años del ascenso de Otamendi y luego de obtener el bicampeonato oficial 2023, se desarmó casi por completo el plantel superior de Ferrocarril Roca. La mayoría de sus jugadores se van a jugar a otras ligas de la región. Solo quedarían el arquero Pablo Abrego y el mediocampista Luis María Suarez.

(Por Flavio Iacomini)

Cuánta verdad aplicable en aquella canción de Fito Páez. “Nada es para siempre” es lo que enarbola el estribillo en un tema en el que el cantante rosarino despliega todo su talento. Canción que se tararea y se utiliza a menudo en nuestra jerga dialéctica cultural. Después de quedarse con el campeonato Apertura, Clausura y la Copa de la Liga del año pasado, en Ferrocarril Roca hubo una “implosión” que desembocó primero en la no continuidad de los técnicos Juan Cruz Candina-Luciano Bertamino y ahora en la ida de prácticamente casi todo el equipo titular.

El flamante y nuevo D.T Marcelo Urdaniz, el miércoles 14 de febrero comenzó los entrenamientos y hasta ahora ningún jugador de los históricos ferroviarios como la mayoría de los demás integrantes de la plantilla titular han quedado bajo sus órdenes. Pero pasemos a los datos extraoficiales que rondan la cercanía con la certeza. Se habla que Sergio Cenzano, Emmanuel Tus y Luis Peón ya acordaron con un equipo de la Liga de Pehuajó para jugar esta temporada por allí. A esto se la ha sumado la partida de Facundo Maciel, Facundo Eluyaza y Juan Ignacio Curuchet que habrían arreglado ser nuevas figuras de Azul Athletic, el equipo azuleño donde espera por ellos el defensor, también de los históricos, Facundo Díaz que ya juega en el club de la vecina ciudad desde la anterior temporada.

A estos nombres mencionados se le agregó la salida del “Colorado” Martin Araujo que decidió volver a El Taladro, por lo que del equipo titular en los torneos del bicampeonato ferroviario, que además el 27 de abril de 2014 lograron ascender al Federal B, solo quedarían el arquero Pablo Abrego y el volante Luis María Suarez. De los once habituales del grupo que condujo la dupla Candina-Bertamino, estarían de nuevo con la camiseta albiceleste, el “Colo” Santiago Magno, Mario “Pili” Alesón, el juvenil delantero Lucas Valdez, Diego Barragán, como así también Enzo Molina y Estanislao Iglesias, estos dos últimos jugadores varias veces tuvieron lugar como titulares en el primer equipo ferroviario del año pasado. La decisión de la comisión directiva que encabeza el “Chino” Marcelo Abraham, esta vez estuvo orientada a priorizar el capital institucional y financiero del club por encima de adquirir riesgos económicos para poder mantener su primer equipo. Se coincidirá o no en la decisión tomada por los directivos, pero esta es la realidad de un club florense de mucho prestigio logrado en lo futbolístico en su última década que lo han llevado al logro de los tres trofeos del 2023. Su reconocida realidad de logros y participación en los torneos nacionales de ascenso, estuvo acompañada también por un importante desarrollo de su infraestructura y en su faz institucional.

El próximo 27 de abril, tal cual se llama su estadio, se cumplirán diez años del ascenso cuando Ferrocarril Roca le ganara la final al campeón de la Liga Marplatense de Futbol Circulo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi. La mayoría de los siete futbolistas que estuvieron en el plantel actual, ya no estarán en el club para integrar el equipo en el marco de la celebración de la histórica fecha. Los hechos valen más que las palabras para volver a aplicar la máxima: “Nada es para siempre”. La canción de Fito es y seguirá siendo vigente por siempre.