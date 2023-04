Noelia y Damián “Constelaciones familiares” en El Centro Vasco

Este fin de semana se presentan en Las Flores sobre “Terapia Sistémica familiar”… sábado 29 de abril en Centro Vasco ubicado en San Martín 242.

“Las constelaciones familiares son un sistema fenomenológico para organizar nuestro árbol genealógico, la base tiene como incidencia nuestros ancestros…como manifestamos los conflictos de la realidad, como vemos ese conflicto y lo ordenamos basamos en las leyes de lo creado, es una terapia breve, súper amorosa, y nos ayuda a ordenar el sistema en general, el sistema familiar y las personas intervinientes participan, no solamente van a interconectarse, la terapia trae mucha claridad…” sobre la biodecodificacion, dijeron: “En la biocodificación emocional podemos manifestar una patología a través de un sentimiento o la propia historia que no fue procesada, la constelación familiar va más allá del árbol genealógico..la limpieza y sellado genealógico es basarnos en una terapia o meditación que te lleva a la sanación de nuestro propio campo áurico, nosotros pertenecemos a un gran alma y si no incluimos el árbol el alma se fragmenta, a través de esta meditación lo que hacemos es sanarlo y limpiarlo, lo llamamos como un sellado, primero constelamos el trabajo istémico y luego un sellado para sanar en todos los aspectos…nos ha pasado con gente que posee diversas patologías, gente que pudo trascender, es una semilla que se planta con la intención de estar, conocerse, entender qué cosas pasaron con nuestros padres y abuelos. Es crear lo que dicta nuestra mente, a través de las constelaciones llevamos información de sus padres. Lograr determinadas metas gracias a este sistema, lo que desbloqueamos, es animarme a ganar dinero, mudarme, separarme, lo vemos a través de años de dar sesiones y vemos esos cambios, nosotros pasamos procesos duros y a través de eso conectamos con esa herramienta y cuando uno toma una sesión se mueven un montón de cosas, en su cuerpo, emociones, en su casa, en su auto, eso se manifiesta…” destacaban Damián y Noelia.

Entrevista completa Noelia Plebani y Damián Martin

