Nora Genaro presenta en Pardo: Un paraje, un pueblo

El próximo viernes 4 de marzo, la Prof. Nora Genaro presentará, luego de un trabajo extenso y preciso, su nuevo libro dedicado a la localidad de Pardo. En charla con “El Periodístico”, la reconocida investigadora e historiadora explicó que “todo empieza en setiembre del 2019 cuando empezamos a ordenar la documentación del club, pronto a cumplir 100 años y todo estaba afectado, desordenado y roto por la inundación de los 80. Fue un trabajo que se fue haciendo en muchos viajes a Pardo, en febrero 2020 la idea fue por qué no hacer toda la historia del club, con libros de actas, de socios, contables, teníamos bastante material para hacer la historia, entre febrero y agosto a pesar de la pandemia seguimos trabajando, mucho desde casa por la pandemia, me dividía y organizaba para hacer el tiempo para Cultura y para el club, con un trabajo enorme, luego me propusieron hacer la historia de Pardo, ese era otro tipo de trabajo, muchas entrevistas, una gran búsqueda de datos, tengo una base afectiva por trabajar en la escuela de Cacharí, y muchos alumnos eran de Pardo, los apellidos eran muy familiares, tenía una relación más cercana debido a eso, era una base para poder apoyar la historia que fue trabajar con todo el cuartel 7mo. Como veníamos juntando documentación desde mi época de estudiante, fui recolectando mucha información partiendo desde la estadía y vivencia de Bioy, entones fue cargando material a través del tiempo y como también hay muchos estudiantes e investigadores sobre la localidad, eso hizo que presentara más material y utilizando vivencias y recuerdos de las personas mayores, ellos cuentan donde había tal negocio, se acuerdan de los nombres, se forma una base muy grande parta trabajar, el libro lo ordené de forma cronológica, se da a medida que pasa el tiempo, con el campo, las estancias, el ferrocarril, el libro parte a partir de la pampa indígena porque eso es lo primero, lo básico, lo más antiguo, después aparece el hombre blanco que va ocupando el espacio con sus campos, cuando llega el ferrocarril es el punto de partida de su formación, se forma el pueblo a partir de las estaciones ferroviarias, todo se hace en orden cronológico, la vía se va haciendo de a tramos, en 1872 la punta de riel está en Las Flores, es la Vía Salado-Gral, Belgrano y se establecen estaciones, cuatro años después llega a Azul, el primer tren llega en setiembre de 1876 con el recorrido Las Flores- Azul. Otros pueblos se forman de otra manera, por una estación, una casa, distintos orígenes que forman a una población. Yo estudio cómo se arma el pueblo, el ferrocarril pasa y Juan Bautista Bioy pone una proveeduría a pocos metros, todos los productos que ponen venían por trenes de carga, luego se colocan vagones de pasajeros. Los horarios se acomodan de acuerdo al de carga, para todo eso fue fundamental estudiar la historia de los ferrocarriles, sin eso no podes determinar qué pasó con los pueblos, entonces aparecen los negocios, las casas, Bioy fue un visionario donando la franja de terrenos a la vera de la vía para crear, una escuela, un destacamento policial, el correo, se va armando el pueblo. En 1960 tenía 3 mil habitantes, en cada estación se fue gestando un pueblo o sea tenían esta fecha, panadería, carnicería, viviendas entonces iban creciendo sí o sí a distintas velocidades pero crecían,….! Remarcaba la historiadora

ENTREVISTA A NORA GENARO

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram