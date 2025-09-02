Novedosa experiencia teatral en «Del Borde»

El próximo sábado 13 de septiembre a las 20:30hs. en el Espacio Teatral del Borde subirá a escena la obra «Que hablen otras partes de mí» protagonizada por Mache Figini y Tian Brass con dirección de Carolina Díaz. Es una obra de teatro que nos sumerge en la vida de Gloria, una actriz que revive – a través de entrevistas- su carrera, sus relaciones personales, su apogeo y su decadencia. A través de su historia, se abordan temas como el amor, el paso del tiempo, el éxito, el olvido, borrándose los límites entre la pantalla grande y su propia vida. Una experiencia teatral íntima y emotiva: una actriz (Mache Figini) que interpreta a Gloria, la protagonista de esta historia en diferentes etapas de su vida y un actor (Tian Brass) que realiza múltiples personajes: un periodista, un director de cine y

la madre de Gloria. «Que hablen otras partes de mí» rinde homenaje a la época dorada del cine nacional de la década del 40’ y entreteje un diálogo entre el teatro y el cine. Con proyecciones de fragmentos de películas en blanco y negro y escenas filmadas especialmente para la obra, se crea un puente entre el pasado y el presente, entre la ficción y la realidad. Las entradas se encuentran a la venta y se pueden reservar al 2244-475510.

