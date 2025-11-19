19 de noviembre de 2025

Nuevo sistema de identificación electrónica en animales: importante reunión en la Sociedad Rural

1 minuto de lectura
2 minutos atrás Fm Alpha

La Sociedad Rural y la fundación Aftosa de Las Flores invitan a productores ganaderos y demás personas relacionadas con el sector a una charla informativa sobre el nuevo sistema de identificación electrónica del SENASA, que se pondrá en marcha a partir del 01/01/2026. La Jornada se realizara el día martes 25 de Noviembre a las 20 hs en el salón sede de la sociedad Rural de Avda. san Martin 825. Allí se podrán realizar todas las consultas relacionadas con el nuevo sistema de caravanas electrónicas que se empezara a utilizar a partir del 1 de enero de 2026 para la venta o traslado de terneros.

