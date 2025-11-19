19 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Torneo Clausura: así se jugará la 12da. fecha

1 minuto de lectura
5 horas atrás Fm Alpha

(ver programa completo) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol dio a conocer el programa de partidos del actual certamen en todas sus categorías (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Reserva, Fútbol Femenino y Primera División). En lo que respecta a la mayor de las divisionales, el próximo domingo en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6 jugarán desde las 15hs. Barrio Traut-El Taladro mientras que a las 17hs. lo harán Atlético-Juventud Unida. También a las 17hs. pero en el estadio «27 de abril» se enfrentarán Juventud Deportiva- El Hollín. Libre estará Ferro.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

7 minutos de lectura

BM – miércoles 19 de noviembre

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Nuevamente se postergó el acto por el centenario de la EP 27 «El Despunte»

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Taekwondo: gran recibimiento a Francisco Meléndez, campeón mundial

5 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

7 minutos de lectura

BM – miércoles 19 de noviembre

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Nuevamente se postergó el acto por el centenario de la EP 27 «El Despunte»

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Taekwondo: gran recibimiento a Francisco Meléndez, campeón mundial

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Hackearon la línea whatsapp del Dr. Decundo

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.