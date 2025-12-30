Ola de calor: cuidados y recomendaciones de la mano de un especialista

El Dr. Adrián Decundo, reconocido médico endocrinólogo, brindó en la 91.5 una serie de consejos y recomendaciones en medio de la ola de calor que los florenses también estamos atravesando durante esta semana. «El famoso golpe de calor, que es el cuadro que se presenta cuando una persona se expone al sol durante un tiempo determinado, es una situación que puede ser grave, con riesgo de vida. Generalmente se da cuando uno hace actividades diversas en horarios pico, entre las 11 y las 16hs. y no se protege como es debido». El profesional hizo especial hincapié en los síntomas que se presentan. «Lo primero que suele aparecer es un cuadro febril con piel sudorosa y rojiza. El paciente siente palpitaciones, náuseas, vómitos o cefalea intensa. Si no se actúa a tiempo puede hasta comprometer el estado mental, es decir se produce un estado de confusión que puede derivar en pérdida del conocimiento». El especialista subrayó también que «los pacientes diabéticos deben cuidarse mucho ya que ellos sienten aún más las altas temperaturas. Se deshidratan más rápidamente. Por eso es fundamental tomar mucha agua aunque no se tenga sed». Finalmente, el Dr. Decundo, brindó muy valiosas recomendaciones que pueden ser escuchadas en el audio que acompaña la entrevista.

Audio Dr. Adrián Decundo (médico endocrinólogo)

About The Author