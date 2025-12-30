BM – martes 30 de diciembre

BOCHAS: CIERRE DE AÑO Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS El intendente Alberto Gelené acompañó a la Asociación de Bochas de Las Flores en la cena de fin de año que se llevó a cabo en el Club Ferrocarril Roca. En la oportunidad, dentro de los reconocimientos, se entregó uno a la Secretaría de Deportes y Cultura por su constante apoyo a la largo de la temporada, tanto en los certámenes locales como provinciales. Además, fueron distinguidos los clubes Juventud Deportiva, El Hollín, Atlético Las Flores, Ferrocarril Roca y Centro Tejista Florense, instalaciones en la cuales se llevó a cabo la actividad. También recibieron un diploma los jugadores que se consagraron campeones en sus respectivas categorías y se realizaron numerosos sorteos otorgados por los auspiciantes de la Asociación.

NEWCOM CULMINÓ EL AÑO CON UN TORNEO DE BEACH El Parque Plaza Montero fue escenario de un interesante campeonato de Beach Newcom, organizado por la Comisión Directiva de Los Fénix, perteneciente a la Secretaría de Deportes y Cultura. El certamen, presenciado por el secretario de Deportes y Cultura, Favio Folini, fue exclusivo para la categoría más 40 mixto, contándose con equipos competitivos que dejaron una buena imagen, siendo los encuentros muy disputados donde ningún elenco se guardó nada. Debemos consignar que el torneo se lo adjudicó Gellynenses (Santa Fé), subcampeón resultó Pirañas (Pilar), 3°) Ranchos Newcom (Gral. Paz), 4°) Horneros Beach (Gral. Rodríguez), 5°) Los Fénix Blue (Las Flores), 6°) TE.AS (Chivilcoy), 7°) Horneros “B” (Gral. Rodríguez) y 8°) Rústicos (San Miguel). El plantel florense estuvo conformado por: Diego Diez, Fernando Lagano, Ezequiel Latorre, Nadia Roldán, Natalia Cabrera, Danisa Amicone, Marisa Caviglia y Roberto Sabathié. D.T.: Guillermo Gabaldo.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó, mediante los correspondientes Decretos, las Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

– Ordenanza N° 3678 (Promulgada por Decreto N° 2131 del 15 de diciembre de 2025) por la cual se prohíbe el uso de espuma de carnaval, nieve artificial, serpentinas en aerosol y/o productos similares en el sector donde se desarrolla el desfile de Corsolandia durante los días de realización.

– Ordenanza N° 3679 (Promulgada por Decreto N° 2130 del 15 de diciembre de 2025) por la cual Adhiere al Municipio de Las Flores a la Ley Provincial N°15413 “estableciendo la prevención, erradicación de la violencia y discriminación ejercida contra las infancias en las actividades sociales, culturales y deportivas desarrolladas en las asociaciones civiles”.

– Ordenanza N° 3680 (Promulgada por Decreto N° 2129 del 15 de diciembre de 2025) por la cual solicita actualización del Sistema de Registro y Mantenimiento Georreferenciado de Alcantarillas en Caminos Rurales, el cual deberá integrarse al plano digital de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Municipio y dispone realización de un relevamiento anual obligatorio de todas las alcantarillas ubicadas en la red vial del Partido de Las Flores.

– ⁠Ordenanza N° 3681 (Promulgada por Decreto N° 2162 del 23 de diciembre de 2025) adjudicación a la firma EXPERTA ART S.A., único oferente, la contratación de Seguros de Riesgo de Trabajo para personal municipal correspondiente al ejercicio 2026 por la suma de pesos ciento setenta y nueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco con sesenta y cuatro centavos ($179.844.185,64) según consta en la Licitación Pública N° 01-25. También se comunica el Veto de la Ordenanza N° 3677/2025 – Ordenanza Gral. de Tránsito (Decreto N° 2085 del 5 de diciembre de 2025): Vétase la Ordenanza Nº 3677 sancionada por el H. Concejo Deliberante de Las Flores el 13 de noviembre de 2025.

