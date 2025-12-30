30 de diciembre de 2025

Policiales: trasladaron a la cárcel de Sierra Chica a los dos detenidos acusados de abigeato agravado

5 horas atrás

Mediante el presente se amplía información del día 24 donde el 17 del corriente denuncia un ciudadano quien arrienda hectáreas de campo en Ctel. VI de este medio el cual manifiesta que autores ignorados le sustraen 18 vacas preñadas y/o ternero al pie raza Aberdeen Angus negras y coloradas, entre los meses de abril y fecha. Se instruyen actuaciones caratula ABIGEATO AGRAVADO con intervención. UFI Nro. 11 a cargo Dr. PEIRETTI ADRIAN. A raíz de tareas investigas, G.T.O. (Grupo Técnico Operativo) de este elemento, Juzg. Gtias. N2, otorgando orden de allanamiento, registro y secuestro para dos domicilios del medio y orden de detención de dos personas que participaron en el hecho. Donde en uno de los domicilios, sito en zona rural, se procedió a la detención de los dos sujetos procediendo al secuestro de elementos de prueba en la presente investigación. El pasado miércoles 24 se recepcionó declaración indagatoria en sede tribunalicia quedando firme la detención, donde por disposición del Sr. Juez a cargo del Juzgado Garantías N1 departamental Azul, Dr.– Federico Barberena ordenó el traslado de los detenidos -los dos del medio- a la Unidad Penal N° 38 SPPBA SIERRA CHICA bajo el sistema de alcaldías carácter de detenidos, a disposición de ese Juzgado, haciéndose efectivo el día de ayer por por personal del Area Custodia y traslado de detenidos de la Policía de Pcia. Bs. As.
Informó: Subcomisario Juan Alberto Gutiérrez, Jefe Comando de Prevención Rural Las Flores

