Operarios de la cooperativa trabajan incesablemente por los cortes de energía

⚡ Corte de energía sectorizado

A las 23.40 del sábado prensa de la cooperativa informaba: El corte de energía registrado hace unos minutos se debió a la rotura de un aislante en una red de media tensión en la zona de Av. Perón y Pellegrini producto de los inconvenientes del día de la fecha.

Nuestra cuadrilla ya se encuentra trabajando en el lugar para solucionar el inconveniente a la brevedad y restablecer el servicio lo antes posible.

Por otro lado, es importante acotar qué en la zona de la campaña el viento quebró 9 palos qué sostienen el cableado. 3 en el Gualicho, 1 en Newton, 2 en el Trigo 1 en Las Casuarinas y 2 en Pardo. En este último paraje se encuentra en un 80 % reestablecido. Mañana se cambiaran, ya que esta noche solo se pudieron apuntalar.

Agradecemos la comprensión de los asociados dice el informe.

About The Author